Üye Girişi
Hamsi bereketi vatandaşın yüzünü güldürdü! Fiyatı 25 TL'ye düştü - Son Dakika

Hamsi bereketi vatandaşın yüzünü güldürdü! Fiyatı 25 TL'ye düştü

21.01.2022 13:12

Karadeniz'de hamsi bolluğu yaşanıyor. Balıkçılar son avda kasa kasa hamsi yakalayınca fiyat 50 TL'den 25 TL'ye geriledi. Fiyatın yarı yarıya düşmesiyle vatandaşlar balıkçı tezgahlarına koştu.

Uzun süredir Karadeniz'den bol çıkmayan hamsi bugünlerde kendini gösterdi. Tezgahlarda 50 TL olan hamsi, 25 TL'ye kadar düştü. Tezgahlarda fiyatı 25 TL'ye düşen hamsiye vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

"SON AVDA HAMSİ SEVİNDİRDİ"

Hamsinin uzun zamandır bol çıkmadığını söyleyen balıkçılar, "Son avda hamsi bizleri sevindirdi. Bol hamsi çıkınca da hemen fiyatlarına yansıyarak 25 TL'ye kadar düştü" dedi.

"UCUZ OLUNCA ALABİLİYORUZ"

Birkaç gündür hamsi fiyatlarını takip ettiğini söyleyen Okan Karaca isimli vatandaş, "Uzun zamandır tezgahlarda hamsi yoktu. Hafta başı 50 TL'den tezgahlarda olan hamsi bugün 25 TL'ye kadar düştü. Nihayet sofralarımıza bu fiyattan alarak götüreceğiz. Hamsi ucuz olunca bizlerde alabiliyoruz" dedi.

YORUMLAR
500

Türk Lirası, Karadeniz, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hamsi bereketi vatandaşın yüzünü güldürdü! Fiyatı 25 TL'ye düştü - Son Dakika Ekonomi


Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi! Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi!         
15:19
Uzmanından önemli uyarı: Türkiye'de uyuz vakaları yüzde 50 arttı, ailecek geliyorlar Uzmanından önemli uyarı: Türkiye'de uyuz vakaları yüzde 50 arttı, ailecek geliyorlar         
15:03
Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez! Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez!         
14:31
Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi deprem! Koronavirüs yakalarından düşmüyor Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi deprem! Koronavirüs yakalarından düşmüyor         
14:13
Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti         
13:18
Felipe Melo, Galatasaray yönetimine tepki gösterdi! "İstifa" paylaşımı büyük ses getirdi Felipe Melo, Galatasaray yönetimine tepki gösterdi! "İstifa" paylaşımı büyük ses getirdi         
12:07
Hapishaneye düzenlenen saldırıda 25 DEAŞ üyesi firar etti Hapishaneye düzenlenen saldırıda 25 DEAŞ üyesi firar etti         
11:16
Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı         
10:55
Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti         
10:02
Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı         
09:07
HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan         
09:06
Alanyaspor, Hatayspor'a gol oldu yağdı Alanyaspor, Hatayspor'a gol oldu yağdı         
19:21
Mario Balotelli dünyanın en zengin takımını da peşine taktı Mario Balotelli dünyanın en zengin takımını da peşine taktı         
18:54
Tatil yapan aile, gece yarısı ilginç bir cisimle karşılaştı! Tatil yapan aile, gece yarısı ilginç bir cisimle karşılaştı!         
18:42
Hemşire Ömür Erez'i başından vurarak öldüren saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı Hemşire Ömür Erez'i başından vurarak öldüren saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı         
18:41

Son Dakika Haberleri
15:02 Uzmanından önemli uyarı: Türkiye'de uyuz vakaları yüzde 50 arttı, ailecek geliyorlar
15:18 Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Biz hiçbir zaman 'Ukrayna'ya saldıracağız' demedik
15:18 Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi!
15:09 Ulus Pazarı, Bulgar PCR zorunluluğu sonrası boş kaldı
14:39 Hemşire Ömür'ü öldüren saldırgan 2009'da eniştesini vurmuş, 10 yıl hapis yatmış
14:38 Ömür hemşirenin öldürülmeden hemen önceki paylaşım ortaya çıktı: İnsan beklentisi kadar mutludur
14:34 Burak Elmas'tan gündem olacak itiraf! Fatih Terim'le ayrılık konuşmasını nasıl yaptığını anlattı
14:30 Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez!
14:28 Enflasyon hesaplamasında yeni dönem başlıyor! Artık ürünlerin internet fiyatları da dahil edilecek
14:27 Araştırma sonuçları ortaya çıkardı: Sıkılmak sadist davranışları tetikliyor!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2022 15:34:15. #1.12#
SON DAKİKA: Hamsi bereketi vatandaşın yüzünü güldürdü! Fiyatı 25 TL'ye düştü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement