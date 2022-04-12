Hasadı tamamlanan tescilli turp üreticisini sevindirdi - Son Dakika

Türkiye'nin turp üretiminin yüzde 80'inin gerçekleştirildiği Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, hasadı tamamlanan turp, rekoltesi ve fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürdü.

İlçede kasım ayında başlayan turp hasadı, havaların soğuk ve yağışlı geçmesinden dolayı bu yıl yaklaşık bir ay uzadı. Hasat başında 1 lira olan turpun kilogram fiyatı hasat sonunda 2 liraya yükseldi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, AA muhabirine, Türkiye'deki turp üretiminin yüzde 80'inin Kadirli ilçesinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Kadirli turpunun coğrafi işaret tescil belgesi almış bir ürün olduğunu hatırlatan İlmeç, "Bu yıl yaklaşık 40 bin dekar alanda 160 bin tonluk bir üretim gerçekleştirildi. Türkiye'de tüketilen turpun büyük çoğunluğu burada üretilen turp. Bu sene üretici hem rekolteden hem de fiyattan memnun kaldı. Şu an kilogramı 2 lira civarında satılıyor. İlçemiz ve ilimiz ekonomisi için de çok önemli bir ürün. Yılda 300 milyon lira gibi bir girdi sağlıyor. İhracata gönderdiğimiz ürünler de oluyor." ifadelerini kullandı.

"Üretici açısından verimli bir sezon oldu"

İlmeç, turp sezonunun üretici açısından memnun edici geçtiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Üretici açısından çok verimli bir sezon oldu. Bu yıl havaların soğuk geçmesiyle sezon 1 ay kadar uzadı. Burası her yıl 6 bin insana ekmek kapısı oluyor. Bunlardan 4 bini turp sökümünde, 2 bini ise Savrun Çayı'nda turp paketlemede çalışıyor. Bu sene fiyatlar da iyi. Hasat ilk başladığı zaman turpun kilogramı 1 lira seviyesindeydi ancak havaların soğumasıyla 2 liraya kadar yükseldi. Bu da üretici için iyi bir fiyat. Üretici bu sezon her ne kadar girdi fiyatları artsa da para kazandı."

Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir de sezonun üretici açısından iyi geçtiğini ve dekara 4-5 ton civarında rekolte elde ettiklerini dile getirdi.

Ürünün fiyatı ve alınan verim sayesinde üreticilerin sezonu mutlu kapattığını aktaran İspir, "Bu sene 40 bin dekar alana turp ekimi yapıldı. İlk başta turplarımız iyi fiyata gitmedi, piyasa zayıf gitti. İlk 2 ay çiftçimiz kendini korumak zorunda kaldı ancak kış mevsiminin gelmesiyle üretici kendini kurtardı ve kar etmeye başladı. İnşallah yeni sene de bu seneki gibi iyi geçer." şeklinde konuştu.

Turp üreticisi Soner Topalhan, bu sezon hasadın soğuk hava nedeniyle uzadığını, rekolte ve fiyatın kendilerini memnun ettiğini anlattı.