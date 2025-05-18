Hasanağa Enginarı Yüzleri Gülümsetiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Hasanağa Enginarı Yüzleri Gülümsetiyor

Hasanağa enginarının verimi ve fiyatı bu yıl üreticileri sevindiriyor, kaliteli talep artıyor.

18.05.2025 15:55
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İstanbul'un tescilli enginarcısı Hasanağa'da yüzler gülüyor

Şubatta sıraya girenler göbeğini alabildi

BURSA - Bursa'nın Nilfüfer ilçesine bağlı kırsal Hasanağa Mahallesi'nde yetişen ve İstanbul mutfaklarının vazgeçilmezi olan coğrafı işaretli tescilli enginarın üreticisinin bu yıl hem verimden hem de fiyattan yana yüzü gülüyor.

Türkiye'nin kaliteli enginarının yetiştiği Hasanağa'da hasat başladı. 2020'de Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenmesinden bu yana daha fazla ilgi gören Hasanağa enginarını en çok İstanbullular seviyor.

Geçen yıl tanesini ortalama 40 liradan satan Hasanağa üreticisi fiyattan memnun kalınca bu yıl üretim alanını genişletti. 2024'te yaklaşık 350 bin adet enginarın kesildiği Hasanağa'da bu yıl 500 binin üzerinde verim bekleniyor.

Enginarın bu yıl 60-70 lira arasında alıcı bulması, üreticilerin yüzünü güldürüyor.

Bu lezzetli ürünün ilk kesimleri yapılan göbek kısmını alabilmeniz için ise şubat-mart gibi sipariş vermeniz ve sıraya girmeniz gerekiyor. Göbek kısmı hem iri oluyor hem de lezzetiyle damakları şenlendiriyor.

Hasan Muhtarı Rüstem Kartoğlu, tescilli enginarlarının mayısta Bursa'daki çok sayıda evin mutfağında pişirildiğini söyledi.

Birçok yerde nerden geldiği belli olmayan enginarların "Hasanağa enginarı" olarak satılmasından rahatsız olduklarını dile getiren Kartoğlu, "Hasanağa enginarı sadece Hasanağa'dan alınır. Üreticilerimiz kesip, işleyip vakumlayarak Bursa içine satıyorlar. Tüccarlar aracılığıyla İstanbul'a da götürülüyor. Sadece İstanbul ve Bursa enginarımızın hepsini tüketiyor" dedi.

Geçen yıl 200 dönüme yakın üretimlerinin olduğunu ifade eden Kartoğlu, "Bu yıl 350 dönüm civarı oldu ekim. Dönüme 450 kök oluyor. Ortalama 4 adet veriyor bunlar. Bu yıl verim daha iyi. Göbek dışında 5 kol verenler var bu yıl. Özellikle bu yıl yeni ekilenler de verime tam dönünce gelecek sene daha yüksek verime ulaşırız" diye konuştu.

- İKİ YILDIR GÜZEL KAZANDIRIYOR

Çifti Mehmet Eren ise 50 yaşında olduğunu ve 20 yıldır tarımsal üretim yaptığını belirterek, şunları söyledi:

"Yaklaşık 20 yıldır enginar üretiyorum. 5 yıldır kendim topluyorum, soyuyor, paketliyor ve satıyorum. Kendi arazimde 3 dönümde üretiyorum. Talep çok şu an yetiştiremiyorum bine yakın siparişim var ve büyümesini bekliyorum. Şubatta başlıyor siparişler. O zaman sıraya girenler ilk çıkan göbek kısmını alabiliyorlar. Şimdi sıraya girenler diğer kolların büyümesini bekleyecekler. Talep çok olunca bu yıl 3,5 dönüm daha ektim. İki yıldır güzel kazandırıyor."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Hasanağa Enginarı Yüzleri Gülümsetiyor - Son Dakika

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