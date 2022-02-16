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Hatay Büyükşehir Belediyesinden çiftçiye organik gübre desteği - Son Dakika

Hatay Büyükşehir Belediyesinden çiftçiye organik gübre desteği

16.02.2022 17:22
Hatay Büyükşehir Belediyesinden çiftçiye organik gübre desteği

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, çiftçilere organik gübre desteğinde bulunacaklarını söyledi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, çiftçilere organik gübre desteğinde bulunacaklarını söyledi.

Başkan Savaş, Yayladağılı muhtarlar ve mahalle sakinleri ile buluştu. Kırsal kalkınma projesi ile çiftçilere verdikleri destekleri anlatan Başkan Savaş, "Memleketimize faydalı olmak için çalışıyoruz. Geçen senelerde köyden kente göçü önlemek amacıyla tohum, fide ve çilek desteğinde bulunmuştuk. Şimdi de organik gübre desteğinde bulunacağız. Artık bilim insanlarının önerdiği ve Avrupa'nın da kullanmaya başladığı gübreleri kullanacağız. Kaliteli gübreleri çiftçimize ucuza satacağız. Yerelden kalkınmaya önem veriyoruz. Amacımız çiftçilerimizin üretimine destek vermektir" dedi.

Ziyaretin sonunda altyapı çalışması gerçekleştirilen bölgede incelemelerde bulunan Başkan Savaş, "Hatay'ın her noktasında altyapı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yayladağı'nda daha önce bütün içme suyu şebekelerini değiştirmiştik. 33 kilometre kanalizasyon yapıyoruz. Bütün ilçenin kirli suyunu arıtacak arıtma tesisi yapıyoruz. Yayladağı, içme suyu şebekesi, kanalizasyon ve arıtma tesisi tamamlandığı zaman modern bir ilçe olacaktır. Yayladağılı hemşehrilerimiz bundan sonra daha huzurlu ve daha sağlıklı bir şekilde yaşayacaklardır" diye konuştu. - HATAY

Hatay Büyükşehir Belediyesinden çiftçiye organik gübre desteği

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Lütfü Savaş, Tohum, Savaş, Hatay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hatay Büyükşehir Belediyesinden çiftçiye organik gübre desteği - Son Dakika Ekonomi


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