Hatay\'da Bezelye Hasadı Başladı

Enginar Hasat Sezonu Başladı: Tabağa Ulaşana Kadar Fiyatı 400 TL'ye Çıkıyor

Aydın'da enginar hasat sezonu başlarken, tarlada toptan adet satış fiyatı 20 TL olan enginarın lokantalarda tabağa uzanan yolculuğu 400 TL'ye kadar çıkıyor. Aydın, Türkiye'nin en yoğun enginar üretiminin yapıldığı yer olarak biliniyor. Enginar çiftçilerin en çok tercih ettiği ürünler arasında yer alıyor ve 'yeşil altın' olarak adlandırılıyor. Hasat süreci içerisinde üreticiler sabahın erken saatlerinde tarlalara inerek enginarlarını hasat ediyor. Enginarın fiyatı aracı sayısı arttıkça yükseliyor ve lokantalarda müşteriye ulaşan fiyat 400 TL'ye kadar çıkabiliyor.