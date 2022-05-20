Hatay'da buğday hasadı dualarla başladı

Hatay'da Amik Ovasında yılın ilk buğday hasadı dualarla yapıldı.

Amik Ovası'nın verimli topraklarında yetişen buğday, çiftçilerin gelecek umudunu taşıdığı ürünlerin başında geliyor. Kıraç alanlarda ekili buğdaylar olgunlaşıp başak verdi ve biçerdöverlerle hasada başlanıldı.

Hatay'da faaliyet gösteren bir şirket, bölgede yetişen ilk buğdayı sembolik fiyatla alarak sezonu açtı.

Çiftçilerin tarımla her türlü taleplerini karşıladıklarını belirten şirket yetkilisi Murat İçcan, "Ülkemiz tarımının gelişmesi ve dışa bağımlılığın kalkması için üzerimize düşen ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Kalkınan, gelişen ve büyüyen bir çiftçi ülkenin tarımsal bağımsızlığını oluşturur. Çiftçilerimizin alın terlerinin karşılığını bulması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz" dedi. - HATAY