Hatay'da çiftçilere 75 ton gübre - Son Dakika
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Hatay'da çiftçilere 75 ton gübre

22.04.2022 08:49
Hatay'da çiftçilere 75 ton gübre

Hatay Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği kırsal kalkınma projesi kapsamında üretilen 75 organomineral gübre daha çiftçilere ulaştırıldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği kırsal kalkınma projesi kapsamında üretilen 75 organomineral gübre daha çiftçilere ulaştırıldı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, 'Çiftçiye Destek Toprağa Nefes ve Ürüne Bereket' sloganıyla 4 yıl önce başladıkları projede bugüne kadar üreticiye, 150 ton organomineral gübre ulaştırdıklarını söyledi. Savaş, "Yaklaşık 4 yıl önce başladığımız ve 11 bin çiftçimize hem tohum hem fidede destek verdiğimiz projemizde şimdi de gübre desteği vermenin kıvancını yaşıyoruz. Hatay'da ekilmedik toprak, basılmadık arazi kalmasın. Herkes kendi toprağını en efektif şekilde eksin. Girdi masrafları artan çiftçilikte üreticilerimiz mağdur olmasın. Bizimle birlikte Hatay'daki bereket artsın. Çiftçilerimiz kendi coğrafyasında yaşamaya, üretmeye devam etsin. Kendi kendine yeter bir halde geleceğini hazırlasın" dedi.

Başkan Savaş'ın ziyaret ettiği üretim tesisinden yaklaşık 75 ton organomineral gübre Kırıkhan, Kumlu ve Reyhanlı'ya doğru yola çıktı.

Gübrelerin dağıtım yerlerinden biri de Kırıkhan'ın Kazkeli Mahallesi oldu. Onlarca ton gübre mahalle muhtarı Mustafa Tüfek ve çiftçiler tarafından karşılandı.

Kazkeli Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Tüfek, üretilen taban gübresinin maliyetinin cazip olduğu için çiftçiler tarafından talep edildiğini belirterek Başkan Lütfü Savaş'a teşekkür etti. - HATAY

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Hatay Büyükşehir'in Organomineral Gübre Desteği Çiftçiye Teslim Edilmeye Başlanıyor Hatay Büyükşehir'in Organomineral Gübre Desteği Çiftçiye Teslim Edilmeye Başlanıyor

Lütfü Savaş, Kırıkhan, Tohum, Hatay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hatay'da çiftçilere 75 ton gübre - Son Dakika


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