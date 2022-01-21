Üye Girişi
Hatay'da 2021'de 359 projeden 185'i tamamlandı - Son Dakika

Hatay'da 2021'de 359 projeden 185'i tamamlandı

21.01.2022 15:49
Hatay'da 2021'de 359 projeden 185'i tamamlandı

Hatay Valisi Rahmi Doğan, geçen yıl il genelindeki 359 projeden 185'inin tamamlandığını söyledi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, geçen yıl il genelindeki 359 projeden 185'inin tamamlandığını söyledi.

Vali Doğan, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen 2022 yılının ilk "İl Planlama ve Koordinasyon Toplantısı"nda, "Durmadık, devam ediyoruz. Yeni yeni projelerle yeni kaynaklar oluşturarak yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Elbette dünyanın her yerinde ekonomik kriz var. Amerika'da ve Almanya'da enflasyon var. Ülkemizde bir takım sıkıntılardan geçti ama Türkiye büyük bir ülke. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlet. Bunların hepsinin üstesinden gelebilecek kaynaklarımız, birikimimiz ve donanımımız var. Allah'ın izniyle daha güzel günler olacak diye düşünüyorum" diye konuştu.

2021 yılında 359 adet proje üzerinde çalışıldığını bunlardan 178'inin genel ve özel bütçeli kuruluşlarca, 181 adedinin ise belediyelerin imkanlarıyla gerçekleştirildiğini belirten Vali Doğan, "Toplam bedeli 7 milyar 691 milyon TL olan bu projelerin 2021 yılı ödenekleri 2 milyar 732 milyon TL'dir. Aralık sonu itibariyle 1 milyar 744 milyon TL harcama yapılarakyüzde 64 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Genel ve özel bütçeli kuruluşlarca üzerinde çalışılan 178 adet projenin bedeli 5 milyar 620 milyon TL'dir. 2021 yılı ödenekleri ise 1 milyar 118 milyon TL olup dönem sonu itibarıyla 853 milyon TL harcama yapılmış ve yüzde 76 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Mahalli idarelerimizce yürütülen 181 adet projenin bedeli 2 milyar 71 milyon TL'dir. 2021 yılı ödenekleri toplamı ise 1 milyar 614 milyon TL olup, dönem sonu itibarıyla 891 milyon TL harcama yapılmış ve yüzde 55 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Genel ve özel bütçeli kuruluşlarımız ile mahalli idarelerimizin gerçekleştirdiği yatırımlarda nakdi gerçekleşmenin en çok yüzde 96 ile tarımda olduğu görülmüştür. Bunu yüzde 74 oranla imalat, ardından yüzde 73'lük eşit oranla sağlık ile turizm sektörleri izlemiştir. 2021 yılında yürütülen 359 adet projeden 185'i tamamlanmış olup hizmete alınmıştır. 174 proje ise halen devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Vali Doğan son olarak, "Önümüzdeki hafta beklenen bir kar yağışı ve yağmur var. Geçen hafta yaşanan kar yağışı bölgeyi ciddi anlamda etkiledi. Tüm kurumların bu konuda tedbirli olmasını istiyorum. Alt yapı konusunda ciddi sorun yaşadık. Elektrik kesildi. Köylerin çoğunda yerleşim yerlerine elektrik verilemedi. Bu konuda yüzlerce mesaj yağıyor. 4 gündür elektrik ve su olmayan yerler var" dedi. - HATAY

Hatay'da 2021'de 359 projeden 185'i tamamlandı

YORUMLAR
500

Rahmi Doğan, Yatırım, Hatay, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hatay'da 2021'de 359 projeden 185'i tamamlandı - Son Dakika Ekonomi


Eksi 11 derecedeki Adıyaman'da hareket halindeki tilki donup kaldı Eksi 11 derecedeki Adıyaman'da hareket halindeki tilki donup kaldı         
16:23
Kıbrıs Zafere Doğru'nun yeni bölümü bu akşam ekranlarda! Kemal ve Derviş, Ankaralı ile gizli görevlerine başlar Kıbrıs Zafere Doğru'nun yeni bölümü bu akşam ekranlarda! Kemal ve Derviş, Ankaralı ile gizli görevlerine başlar         
16:22
GS Başkanı Burak Elmas: Terim ayrılığı sonrası evimin adresini vererek tehdit ettiler GS Başkanı Burak Elmas: Terim ayrılığı sonrası evimin adresini vererek tehdit ettiler         
16:19
Rezilliğin böylesi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu Rezilliğin böylesi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu         
16:09
Üç fenomen, yerde buldukları kartla rahat rahat alışveriş yaptı, foyalarını sosyal medya ele verdi Üç fenomen, yerde buldukları kartla rahat rahat alışveriş yaptı, foyalarını sosyal medya ele verdi         
15:57
Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti         
15:38
İntiharın sorumlusu komşu mu? Damla Demir olayının yeni detayları ortaya çıktı İntiharın sorumlusu komşu mu? Damla Demir olayının yeni detayları ortaya çıktı         
14:41
Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı         
14:27
Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti         
13:18
Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı         
12:37
Felipe Melo, Galatasaray yönetimine tepki gösterdi! "İstifa" paylaşımı büyük ses getirdi Felipe Melo, Galatasaray yönetimine tepki gösterdi! "İstifa" paylaşımı büyük ses getirdi         
12:07
Dünyada bir ilk! New York Belediye Başkanı Adams, yarın ilk maaşını kripto para olarak alacak Dünyada bir ilk! New York Belediye Başkanı Adams, yarın ilk maaşını kripto para olarak alacak         
12:07
Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak         
11:10
Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı         
10:55
Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti         
10:02
Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı         
09:07
HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan         
09:06

Son Dakika Haberleri
16:22 Eksi 11 derecedeki Adıyaman'da hareket halindeki tilki donup kaldı
16:21 Kıbrıs Zafere Doğru'nun yeni bölümü bu akşam ekranlarda! Kemal ve Derviş, Ankaralı ile gizli görevlerine başlar
16:20 Netflix, abone sayısı beklentisi sonrası borsada çakıldı
16:19 GS Başkanı Burak Elmas: Terim ayrılığı sonrası evimin adresini vererek tehdit ettiler
16:12 Arka Sokaklar'da bugün: Mesut Komiser, Rıza Baba'yı evinin önünde vuruyor!
16:11 Lokma döktürme olayı akıma dönüştü! Kubilay Kanatsızkuş'u görenler buna uyum sağlıyor
16:08 Kaderimin Oyunu'nda neler olacak? Asiye'nin karşısına çıkan davetsiz misafir kim?
16:06 Baba Eylül ayında öldü, oğlu babasına virüs bulaştırdığını düşündü! Sonuç: İntihar
16:04 Kavgaya karışan çocuğunun okulunu basan veli, elindeki baltayla dehşet saçtı
16:03 Aziz yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek! Efnan ve Aziz evleniyor!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2022 16:35:01. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay'da 2021'de 359 projeden 185'i tamamlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement