Hatay\'da Sazan Üretim Tesisinde İlk Hasat

Hatay'ın Altınözü ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) desteğiyle kurulan sazan üretim tesisinin havuzları, yumurtadan çıkan yavrularla doldu.

Almanya'da çalışan Cemil Kasapoğlu, memleketine yatırım yapmak için 2022'de hazırladığı projeyle TKDK'nin "Su Ürünleri Yetiştiriciliği" programına başvurdu.

Akamber Mahallesi'nde su kuyusuna sahip 23 dönümlük arazisinde sazan üretip istihdam sağlamayı hedefleyen Kasapoğlu'nun projesi desteklenmeye uygun bulundu.

Kasapoğlu, 500 bin avroluk yatırımına yüzde 65 hibe verilmesinin ardından aynı yıl arazisinin 11 dönümüne kapalı ve açık alanlara sahip tesis inşa ettirdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle hizmete giremeyen tesis, hazırlıkların ardından geçen yıl faaliyete geçti.

Yurt dışında ikamet ettiği için tesisin sorumluluğunu yakını Abdullah Papazoğlu'na devreden Kasapoğlu, mahallesindeki 5 kişiye de istihdam sağladı.

Kapalı alanındaki 14 fiber havuzda sağım yöntemiyle üretilen sazan yavruları bu yıl yumurtadan çıkmaya başladı.

"Şu an 30 bine yakın sazan yavrumuz var"

Papazoğlu, AA muhabirine, tesisin yıllık üretim kapasitesinin 500 bin balık olduğunu söyledi.

Sezonun verimli başladığını dile getiren Papazoğlu, "İlk hasadımızı bu yıl yaptık. Şu an 30 bine yakın sazan yavrumuz var. Ayrıca kuluçkadan yeni çıkan yaklaşık 20-30 bin yavru da büyütme havuzunda. Onlar da belirli boyuta geldikten sonra diğerleri gibi toprak havuzlara aktarılacak." dedi.

Papazoğlu, yatırımın amacının kenti üretimle desteklemek olduğunu belirterek, "Bölgenin ekonomi yapısına katkı sağlamaya devam ediyoruz. Elimizden geldiğince tesisimizi daha da büyütüp entegre hale getirip hem Türkiye hem de dünyada ses getiren dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz." diye konuştu.