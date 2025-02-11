Hatice Köse'nin Sirke Hikayesi - Son Dakika
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Ekonomi

Hatice Köse'nin Sirke Hikayesi

Hatice Köse\'nin Sirke Hikayesi

Adana'da Hatice Köse, anneannesinden gördüğü sirke yapımını 37 çeşit sirke ile hobi haline getirdi.

11.02.2025 10:39
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ADANA (İHA) – Adana'da yaşayan 46 yaşındaki kadının anneannesinden gördüğü sirke yapımı hobisi oldu. 37 çeşit sirke üreten kadın ev ekonomisine katkı sunuyor.

Adana'da yaşayan Hatice Köse (46) çocukken anneannesinden gördüğü sirke yapımını hobi haline getirdi. Adana'da doğada topladığı ve eşinin kendisine hediye getirdiği çiçekleri evinde sirke haline getiren Köse, hobisini üretimine dönüştürerek 37 çeşit sirke üretmeye başladı. Köse, ev ekonomisine katkı sunarken atalarından öğrendiğini geleceğe taşımak istediğini kaydetti.

Yılda 700 litre üretim

Hurma, gelincik, safran, melisa otu, lavanta, ısırgan otu, gül, nar çiçeği, portakal çiçeği gibi bir çok bölgeye özgü ürünlerin sirkesini elde ettiğini kaydeden Hatice Köse, "Çocukken köyde anneannem üzüm pekmezi yapımı sonrası üzüm sirkesi yapmış ve kanepe altına koymuştu. Sirkenin üzerinde oluşan anayı günlerce takip etmiş büyük bir merakla izlemiştim. Adana'da yıllar sonra şifa niyetine kendim için ürettim. Komşular, akrabalar gördükçe istediler. Sirkeler beğenilip talep edilince daha çok üretmeye başladım ve şuan yıllık 700 litreye kadar üretime ulaştım" diye konuştu.

Eşinin çiçek hediyesi sirke oldu

Eşinin kendisine hediye getirdiği gelinciklerden bile sirke yaptığını aktaran Köse, "Bölgemizde birçok şifalı alternatif tıpta kullanılan ürünler var. Sirke atalarımızdan günümüze gelen bir şifa kaynağı. Önemli olan temiz bir şekilde sirke analarını sağlıklı bir şekilde oluşturulunca bölgedeki tüm çiçeklerin, bitkilerin sirkesi oluyor. 37 çeşit bitkiden sirke üretimini başardım. Hepsinin ayrı ayrı şifası var. Ama alternatif tıpta olsa hekime danışılmadan kullanılmamalı. Eşim gelincik çiçeği hediye getirmişti 'nerede' diye sorduğunda sirke olarak kendisine gösterdim çok şaşırmıştı. Benim için üretmesi keyifli bir ürün" dedi.

2013 yılından bu yana evde sirke üretimi yaptığını aktaran Hatice Köse, gelecek nesillere miras bir ata geleneğini devam ettirerek ev ekonomisine katkı sunduğunu belirterek, "Severek üretiyorum. Sadece sirke değil bölgedeki katran kozalaklarından şurup, kantaron, gül yağı ve birçok şifalı bitkinin yağını da üretmeyi başardım. Benim için keyifli bir hobi" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Hatice Köse'nin Sirke Hikayesi - Son Dakika

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