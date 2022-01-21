Hava soğudu, balık tezgahları şenlendi

Balık tezgahlarında hamsi bolluğu

Geçen hafta 50 lira olan hamsinin fiyatı 35 liraya düştü

İSTANBUL - Havanın soğumasıyla balık tezgahlarında bolluk yaşanıyor. Geçen hafta fırtınalı havanın etkisiyle azalan hamsi, havaların soğumasıyla bollaştı. Geçen hafta 50 liraya satılan hamsinin fiyatı 35 liraya kadar düştü.

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava, balık tezgahlarını şenlendirdi. Geçen hafta 50 liraya satılan hamsi 35 liraya kadar geriledi. Balıkçılar, havanın soğumasıyla balıkların yüzeye çıktığını söylerken, tezgahlarda balığın daha çok bollaşacağını belirtiyor.

"Havanın soğumasıyla birlikte hamsi bollaştı"

Hamsinin geçen hafta az geldiğini belirten balıkçı Selim Albayrak, "İki gün öncesine kadar hamsi kısıtlı geliyordu. Havanın soğumasıyla birlikte hamsi bollaştı. Şu anda tezgahlarda istavrit ve hamsi bol geliyor. Çinekop ise geçen haftaya göre daha az geliyor, fiyatı da yükseldi. Karın yağmasıyla birlikte balığın bollaşacağını bekliyoruz. Havanın soğuması balığın daha yüzeye çıkmasına neden oluyor. Hamsi 35-40 liradan, istavrit 35-40 liradan, çinekop 70-80 liradan satılıyor" ifadelerini kullandı.

"Hamsi tezgahlarda bol ve taze"

Balıkçı Samet Balyemez ise, karın yağması durumunda balıkların yüzeye çıkacağını söyleyerek, "Şu anda tezgahlarda hamsi, istavrit, sarı kanat, lüfer balığı bol. Havanın soğumasıyla balıklar yağlandı, daha lezzetli oldular. Hamsi tezgahlarda bol ve taze. Geçen hafta fırtınalı bir hava olduğu için hamsi azalmıştı. Hamsi ve istavrit 35 liradan satılıyor. Sarı kanat ise 80 liradan satılıyor. Lüfer balığı ise 70 liradan başlıyor, 100 liraya kadar çıkıyor" dedi.