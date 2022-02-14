Havalimanındaki yolcu sayısı geçen yıla göre yüzde 56 arttı

Samsun- Çarşamba Uluslararası Havalimanı'ndan 2022 yılı ocak ayında hizmet alan yolcu sayısı 2021 yılı Ocak ayına göre yüzde 56 artarak 94 bin 823 oldu.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı'nda yolcu trafiği, iniş-kalkış yapan uçak trafiği ve yük trafiği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Dağlı, yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

"DHMİ Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre; Samsun Çarşamba Uluslararası Havalimanı'nda 2021 yılı Ocak ayında 57 bin 881'i iç hat, 2 bin 722'si de dış hat olmak üzere toplam 60 bin 603 olan yolcu trafiği, 2022 yılı Ocak ayında iç hatta yüzde 49'luk artışla 86 bin 346, dış hatta yüzde 211'lik artışla 8 bin 477, toplamda ise yüzde 56'lık artışla 94 bin 823 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı Ocak ayında Samsun Çarşamba Uluslararası Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği 803'ü iç hat, 99'u da dış hat olmak üzere toplamda 902, yük (kargo, posta, bagaj) trafiği ise toplamda 926 ton oldu." - SAMSUN