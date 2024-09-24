Hayat Finans ve PayCore'dan İşbirliği

Ekonomi

Hayat Finans ve PayCore yeni bir işbirliğine imza attı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, işbirliği kapsamında PayCore Veri Merkezi üzerinden Hayat Finans'a kredi kartı ve POS uygulamaları için sistem işletimi ve operasyon hizmeti sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PayCore Genel Müdürü Mustafa Bezeklioğlu, ödeme sistemleri alanında uzman 300'den fazla çalışanlarıyla 250'den fazla banka, finansal kuruluş, telekom operatörü ve uluslararası şirkete teknoloji altyapısı ve finansal yazılım çözümleri sunduklarını belirtti.

Bezeklioğlu, "Güncel teknolojilerle geliştirilen Ocean 2.0 Kart Yönetim Sistemi, Acquiring gibi ödeme sistemlerinde öncü ürün ve hizmetlerimiz aracılığıyla sektördeki uzmanlığımızı Hayat Finans ile paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz. Kapsamlı teknoloji çözümlerimizle sektörün büyümesini desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hayat Finans Teknoloji ve Bankacılık Servisleri Genel Müdür Yardımcısı Çetin Yalçın Güleç de bu işbirliğinin Türkiye'nin ilk dijital bankası olarak teknolojik yetkinliklerine güç kattığını kaydetti.

Güleç, dijital banka olarak müşterilerine yenilikçi hizmetler sunma noktasında rekabetçi olmak durumunda olduklarını aktararak, "PayCore'un ödeme sistemleri alanındaki uzmanlığı ve yetkinlikleri, kartlı ödeme sistemleri alanındaki ürün ve hizmetlerimizi daha etkili bir şekilde sunmamıza imkan tanıyacak. Bu proje ile PayCore'un kurulu donanım ve yazılımlarına SaaS modeli üzerinden erişebilmemiz sayesinde entegrasyon süresi ve maliyetlerde ciddi tasarruf sağlarken, müşterilerimize daha hızlı, güvenilir ve pürüzsüz bankacılık hizmeti sunmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.