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'Haydi gel köyümüze destek verelim' projesi, damızlıklarla çoğalıyor - Son Dakika

'Haydi gel köyümüze destek verelim' projesi, damızlıklarla çoğalıyor

15.02.2022 10:18
'Haydi gel köyümüze destek verelim' projesi, damızlıklarla çoğalıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılında küçükbaş hayvan popülasyonunu artırmak ve küçük üreticileri desteklemek amacıyla hayata geçirdiği, 'Haydi gel köyümüze destek verelim' projesi, 3'üncü yılında damızlıklarla çoğalıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılında küçükbaş hayvan popülasyonunu artırmak ve küçük üreticileri desteklemek amacıyla hayata geçirdiği, 'Haydi gel köyümüze destek verelim' projesi, 3'üncü yılında damızlıklarla çoğalıyor. 60 yetiştiriciye dağıtılan bin 500 küçükbaş hayvana, ilk doğumlarla 712 küçükbaş hayvan katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi bünyesinde 2020 yılında hayata geçirilen proje kapsamında, ilk 60 yetiştiriciye her birine 25'er adet olmak üzere toplam bin 500 küçükbaş hayvan dağıtıldı. Projeye ilk doğumlarla 712 adet küçükbaş hayvan katıldı. Projenin sürekliliğini sağlamak adına ilk 60 üreticiden seçilmeye başlanan 600 damızlık küçükbaş hayvan yeni yetiştiricilere dağıtılacak.

"Bu projeyi çok önemsiyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, projeyi çok önemsediklerini, dağıtılan hayvanların sağlıklı koşullarda yeni doğumlarla çoğaldığını belirterek, "Dağıttığımız 1500 hayvan ilk yıl 712 yeni doğum yaptı. Bu hayvanlar sağlıklı hayvanlar. Neden, çünkü el yordamı ile bu projeler yapılmıyor. Bunlar itina ile seçiliyor. Yasalar ve teknik kurallar çerçevesinde bunlar belirleniyor ve aynı zamanda aşı hizmetleri, o hayvanların bakımı, sağlık hizmetleri bir bedel karşılığı değil, hiçbir bedel almadan veteriner hekimlerimizce veriliyor" dedi.

"İşaretlediğimiz hayvanları 2022 yılında yeni yetiştiricilerimizle buluşturacağız"

Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Eğitim ve Kooperatifler Şube Müdürü Selçuk Şahutoğlu, projenin aşamalarını anlatarak, "2020 yılında vermiş olduğumuz hayvanlardan oluşan doğumlarla beraber hayvanlarımızı işaretliyoruz. Bu işaretlediğimiz hayvanları da 2022 yılındaki yeni yetiştiricilerimizle buluşturacağız. 2020 yılında dağıttığımız bin 500 hayvandan 712 yavru aldık. Bu yavrulardan da 600 tanesini işaretleyerek 2022 yılında satın alacağımız hayvan sayısını azaltarak toplamda tekrardan 1500 hayvanı yetiştiricilerimize vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Kadın yetiştiricilerimizi desteklemeye devam edeceğiz"

2020 yılında dağıttıkları hayvanlardan 2021 yılında ilk yavruları aldıklarını ifade eden Şahutoğlu, "2022 yılında ikinci doğumlar gerçekleşecek. Sürülerimiz bereketlendi. Sürü sayımız da yeni doğumlarla beraber giderek artıyor. Hayvan popülasyonunu artırırken de kadınları desteklemek istiyoruz. Hayvan teslim ettiğimiz yetiştiricilerimiz bunları bir evlat gibi sahipleniyor, çok güzel, çocuklarıyla beraber bakıyorlar. Böylelikle projeyi daha da güzelleştirdiklerine inanıyoruz. 2022 yılında da yine kadın yetiştiricilerimizi desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu. - MERSİN

'Haydi gel köyümüze destek verelim' projesi, damızlıklarla çoğalıyor
'Haydi gel köyümüze destek verelim' projesi, damızlıklarla çoğalıyor
'Haydi gel köyümüze destek verelim' projesi, damızlıklarla çoğalıyor
'Haydi gel köyümüze destek verelim' projesi, damızlıklarla çoğalıyor

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Veteriner, Damızlık, Mersin, Doğum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Haydi gel köyümüze destek verelim' projesi, damızlıklarla çoğalıyor - Son Dakika Ekonomi


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