Hayvancılıkta Azalma ve Artışlar - Son Dakika
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Ekonomi

Hayvancılıkta Azalma ve Artışlar

TÜİK verilerine göre, büyükbaş hayvan sayısı azaldı, küçükbaşta ise artış görüldü.

17.09.2024 11:27
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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, büyükbaş hayvan sayısı haziran ayında 16 milyon 555 bin baş oldu. Sığır sayısı haziran ayı sonu itibarıyla bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 0,2 azalarak 16 milyon 396 bin baş, manda sayısı ise yüzde 2 azalarak 159 bin baş olarak gerçekleşti. Küçükbaş hayvan sayısı ise haziran ayında 53 milyon 965 bin baş oldu.

TÜİK, haziran ayı hayvancılık istatistiklerini yayınladı. Büyükbaş hayvan sayısı haziran ayında 16 milyon 555 bin baş oldu. Büyükbaş hayvan kategorisinde, sığır sayısı haziran ayı sonu itibarıyla bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 0,2 azalarak 16 milyon 396 bin baş, manda sayısı ise yüzde 2 azalarak 159 bin baş olarak gerçekleşti.

Küçükbaş hayvan sayısı haziran ayında 53 milyon 965 bin baş oldu. Küçükbaş hayvan kategorisinde, koyun sayısı haziran ayı sonu itibarıyla bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 3,2 artarak 43 milyon 394 bin baş, keçi sayısı ise yüzde 2,6 artarak 10 milyon 571 bin baş olarak gerçekleşti.

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Tarım, Yaşam, Son Dakika

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