Hazine İç Borçlanma Stratejisini Açıkladı

Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aralık 2024-Şubat 2025 döneminde 398,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık 578,7 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre Hazine, Aralık 2024-Şubat 2025 döneminde 398,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık 578,7 milyar liralık iç borçlanma yapacak.

(Sürecek)