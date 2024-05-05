Hazır Yemek Sektörü, Yaz Aylarında Talebin İki Katına Çıkacağını Öngörüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Hazır Yemek Sektörü, Yaz Aylarında Talebin İki Katına Çıkacağını Öngörüyor

Hazır Yemek Sektörü, Yaz Aylarında Talebin İki Katına Çıkacağını Öngörüyor

Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) Başkanı Hüseyin Bozdağ, yaz aylarıyla artan düğün ve nikah törenleri dolayısıyla hazır yemek sektöründe talebin iki katına çıkacağını öngörüyor. Bozdağ, düğünlerde zehirlenme vakalarının önüne geçmek için vatandaşları lisanslı firmaları tercih etmeleri konusunda uyardı. Ayrıca, hazır yemek sektörünün geçen yıla göre bu yıl talebin iki katına çıkabileceği belirtildi.

05.05.2024 11:11
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Hazır yemek sektörü, yaz aylarıyla artan düğün ve nikah törenleri dolayısıyla talebin iki katına çıkacağını öngörüyor.

Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) Başkanı Hüseyin Bozdağ, yemekli düğün ve nikah törenlerine ilişkin sektörün beklentilerini AA muhabirine değerlendirdi.

Düğün sezonunda işleri yemek olmayan fırsatçıların ortaya çıktığını savunan Bozdağ, en çok zehirlenme vakalarının düğün yemeklerinde görüldüğünü söyledi. Bozdağ, bu durumun önüne geçmek için vatandaşları, özellikle YESİDEF'e bağlı ve Tarım ve Orman Bakanlığından lisanslı firmaları tercih etmeleri konusunda uyardı.

Bozdağ, düğün ve nikah törenlerinde sunulan yemek hizmetinin 350 ila 650 lira bandında değiştiğini aktardı. Ordörv tabağının ardından genellikle paçanga böreğinin tercih edildiğini belirten Bozdağ, "Düğün sahipleri et yemeği isterse fiyat 800 liraya çıkıyor. Tavuk yemeği isterse 600 liraya düşüyor. İnsanlar bu ekonomik şartlarda ucuz olduğu için genellikle tavuk tercih ediyor." dedi.

"Sektörümüz her zaman hazır"

Federasyona bağlı firmaların büyük bir bölümünün yazın açık alanda hizmet sunduğunu anlatan Bozdağ, "Açık alanda da beş yıldızlı otel konforunda yemek vermeye çalışıyoruz. Bizim sektörümüz düğünler için her zaman hazır. Toplu yemekler gönül rahatlığıyla bizim şirketlerimizden alınabilir." diye konuştu.

Kovid-19 salgınının ardından, hazır yemek sektörü açısından geçen yılın verimli geçtiğinin altını çizen Bozdağ, "Bu sene ekonomik şartlardan dolayı maliyetler yükselse bile talebin geçen senenin iki katına çıkabileceğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Hüseyin Bozdağ, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazır Yemek Sektörü, Yaz Aylarında Talebin İki Katına Çıkacağını Öngörüyor - Son Dakika

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