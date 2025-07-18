Haziranda Şirket Kuruluşu Düştü

Türkiye'de kurulan şirket sayısı, haziranda bir önceki aya göre yüzde 16,4 azalarak 7 bin 330, kapanan şirket sayısı yüzde 12,1 azalışla 2 bin 569 oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), haziran ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, haziranda kurulan şirket sayısı, mayısa kıyasla yüzde 16,4 azalışla 8 bin 765'ten 7 bin 330'a geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 12,1 azalarak 2 bin 569 oldu. Mayısta 2 bin 921 şirket kapanmıştı.

Haziranda kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11, kapanan şirket sayısı da yüzde 27,1 artış gösterdi.

(Sürecek)