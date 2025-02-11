Hepsiburada'dan STEM Etkinliği

Ekonomi

Hepsiburada, 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü kapsamında Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) ve Bilim Merkezinde ortaokul öğrencisi kız çocuklarla bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında yer alan toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacı doğrultusunda, "Bir Gülüş Yeter" projesi kapsamında düzenlediği eğitim ve atölyelerle, kız çocukları bilim ve teknoloji alanında cesaretlendirmek için çalışıyor.

Şirket, bu proje kapsamında, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü STEM ve Bilim Merkezinde ortaokul öğrencisi kız çocuklarla buluştu. Hayata Destek Derneği ve Kodluyoruz Derneği işbirliğiyle düzenlenen etkinliğe katılan öğrenciler, Makine Öğrenimi ve Yapay Zeka Farkındalığı Atölyesi'nde yazılım ve kodlama dünyasıyla tanışma fırsatı buldu.

Öğrenciler, blok tabanlı kodlama programı "mBlock" ile temel kodlama deneyimi kazanırken, yapay zeka ve makine öğrenmesi bloklarıyla da akıllı sistemler geliştirdi. Elektronik devre kartları yardımıyla gerçek hayat senaryolarını canlandıran öğrenciler, elektronik devrelerin kullanımını da deneyimledi.

Etkinlik kapsamında Hepsiburada, katılımcı öğrencilere yapay zeka ve makine öğrenmesi alanındaki çalışmalarını sürdürebilmeleri için "Arduino" seti hediye ederken, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü STEM ve Bilim Merkezine ise öğrencilerin kullanımı için 3D yazıcı bağışladı.

Hepsiburada, çocukların eğitime, bilime ve teknolojiye erişimini artırmayı amaçlayan Bir Gülüş Yeter projesi kapsamında düzenlediği etkinlikler ve eğitim materyali dağıtımlarıyla, yaklaşık 250 bin çocuğa ulaştı.