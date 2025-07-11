Hepsiburada'dan Yeni Kargo Desteği - Son Dakika
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Hepsiburada'dan Yeni Kargo Desteği

Hepsiburada\'dan Yeni Kargo Desteği
11.07.2025 10:47
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Hepsiburada, iş ortaklarına kargo maliyetlerini azaltacak yeni destek modeli sundu.

HEPSİBURADA, Türkiye genelindeki iş ortaklarına sunduğu uçtan uca e-ticaret desteklerini güçlendirecek yeni kargo destek modelini duyurdu. Bu yeni modelle birlikte, iş ortaklarından kargo gönderilerinde hizmet bedeli ve gecikme cezası alınmayacak, kargo hizmet bedelinde ise indirim sağlanacak. Aynı zamanda, pazar günü teslimat hizmeti ve yazlık bölgelere özel kargo ağı ile operasyonel verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Yeni açıklanan kargo destek modelinde, hızlı ve zamanında teslimat yapan satıcılardan sipariş tutarı ve büyüklüğünden bağımsız olarak hizmet bedeli alınmazken kargolar için gecikme bedeli de sıfırlanacak. Ayrıca kargo ücretlerinde 150 TL'ye kadar olan siparişlerde yüzde 54'e kadar, 150-300 TL arası siparişlerde ise yüzde 19 indirim uygulanacak. Performansa dayalı şekilde çalışacak bu sistem, herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın işletmelerin kargo süreçlerinde hız ve maliyet avantajı sağlayacak.

PAZAR GÜNÜ TESLİMAT VE YAZLIK BÖLGELERE ÖZEL ALTYAPI

Teslimat süreçlerinde getirdiği yeniliklerle de adından söz ettiren Hepsiburada, HepsiJET altyapısıyla iş ortaklarına ve müşterilerine pazar günü teslimat imkanı sunuyor. 81 ilde geçerli olan bu hizmet, müşterilere daha hızlı teslimat olanağı tanıyacak. Ayrıca, yaz sezonu boyunca yoğun sipariş alan 40'tan fazla tatil bölgesine özel geliştirilen teslimat altyapısıyla da müşteri memnuniyetinin artırılması ve iş ortaklarının satış hacmine katkı sağlanması hedefleniyor.

'İŞ ORTAKLARIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün, yeni desteklerle ilgili yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hepsiburada olarak yalnızca teknik altyapı sağlayan bir platform değil, aynı zamanda iş ortaklarımızın büyüme yolculuğunda yanlarında yürüyen stratejik bir çözüm ortağıyız. Hepsiburada İş Ortağım platformumuz sayesinde bir işletme, yalnızca iki saat içinde satış yapmaya başlayabiliyor. Lojistikten pazarlamaya, ödeme çözümlerinden kampanya yönetimine kadar HepsiJET, HepsiAd ve Hepsipay gibi hizmetlerle uçtan uca e-ticaret çözümlerimizden faydalanabiliyor.

Şimdi bu güçlü yapıyı daha da ileriye taşıyoruz. Kargo fiyatlarında sağladığımız avantajlar, hizmet bedelinin sıfıra indirilmesi, gecikme cezasının kaldırılması ve haftanın 7 günü teslimat gibi uygulamalarla iş ortaklarımızın e-ticaret yaparken karşılaştıkları en büyük maliyetlerden biri olan kargo maliyetini azaltıyoruz. Amacımız iş ortaklarımızın onların yanında olmak, onların geleceğine katkı sunmak."

Platformdan yapılan bilgilendirmede "Bugün Hepsiburada ekosisteminde yaklaşık 100 bin iş ortağı yer alıyor. Platformdaki satışların yüzde 69'unu iş ortakları gerçekleştiriliyor. E-ticarete adım atmak isteyen bir işletme, Hepsiburada İş Ortağım ile sadece iki saat içinde satış yapabilecek teknolojik altyapıya erişebiliyor. Hepsiburada, sunduğu anahtar teslim e-ticaret çözümleriyle Türkiye'nin dört bir yanındaki KOBİ'lerin dijital dönüşümüne katkı sağlıyor, büyümelerine markalaşma yolculuklarına ve e-ihracat yoluyla küresel pazarlara açılmalarına destek veriyor" denildi.

Kaynak: DHA

Hepsiburada, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Pazar, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hepsiburada'dan Yeni Kargo Desteği - Son Dakika

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