Hepsiburada, Kadın Girişimciliğini CSW69'da Anlattı - Son Dakika
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Ekonomi

Hepsiburada, Kadın Girişimciliğini CSW69'da Anlattı

Hepsiburada, Kadın Girişimciliğini CSW69\'da Anlattı

Hepsiburada, kadın girişimciliği destekleme çalışmalarını CSW69 etkinliklerinde tanıttı.

13.03.2025 13:30
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Hepsiburada, kadın girişimciliğini ve kadınların dijitalleşmeyle güçlendirilmesi hakkındaki çalışmalarını Birleşmiş Milletler 69. Kadının Statüsü Komisyonu (CSW69) kapsamında düzenlenen etkinliklerde anlattı. Hepsiburada'nın kadınların ekonomik ve sosyal hayatta güçlenmesine yönelik çalışmaları dünya teknoloji borsası Nasdaq tarafından da Times Meydanındaki dijital panolarda Hepsiburada ve Türk bayrağı görselleriyle tebrik edildi.

Hepsiburada, Birleşmiş Milletler 69'uncu Kadının Statüsü Komisyonu (CSW69) kapsamında New York, ABD'de düzenlenen toplantı ve etkinliklerde kadın girişimciliğini ve kadınları güçlendirmeye yönelik çalışmalarını anlattı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Hepsiburada tarafından Türkevi'nde iftar

ABD temasları çerçevesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Hepsiburada tarafından Türkevi'nde bir iftar organizasyonu düzenlendi. İftara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin'in yanı sıra Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal, yabancı bakanlar ve ABD'deki iş dünyasından Türk kadın temsilciler de katıldı.

Nilhan Onal Gökçetekin: "Hedefimiz 2030 yılına kadar 120 bin girişimci kadını e-ticaretle tanıştırmak"

İftar yemeğinde söz alan Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin, Hepsiburada olarak, teknoloji ve dijital kabiliyetlerini kullanarak kadın girişimciler için anlamlı bir etki oluşturma konusundaki kararlılıklarının altını çizerek, kadın girişimcilerin ailelerine ve topluluklarına ilham vererek değişimin öncüsü olduklarını hatırlattı. E-ticaretin, kadınların yerel pazarların ötesine geçerek ülke geneline ve hatta küresel pazarlara ulaşmasını sağladığına değinen Gökçetekin, Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programlarıyla bugüne dek 62 bin kadına ulaştıklarını; 2030'a kadar bu sayıyı 120 bine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ortaklaşa hayata geçirdikleri Türkiye'nin Girişimci Kadınları Protokolünün bu hedefe giden yolda büyük bir katkı sağladığını belirtti.

NASDAQ'tan Hepsiburada'ya Times Meydanı'nda kutlama

Nasdaq Teknoloji Borsası da Hepsiburada'nın kadın girişimciliğine verdiği destekten dolayı Times Meydanı'ndaki dijital panolarında kutlama mesajı yayınladı. "NASDAQ, 62 Bin Girişimci Kadını E-ticarette Güçlendiren Hepsiburada'yı Kutluyor." mesajı, Hepsiburada ve Türk bayrağı görselleri eşliğinde sergilendi.

Cem Tanır: "Toplumsal cinsiyet eşitliği ekonomide oyun değiştiren bir güç"

CSW69 kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen "Dijital Trendler: Geleceğin Ekonomisini Şekillendiren Kadın Girişimciler" panelinde söz alan Hepsiburada Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Cem Tanır, "Kadın girişimcileri desteklemek sadece bireysel başarı hikayeleri oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda ekonomik kalkınmaya, yenilikçiliğe ve toplumsal dayanıklılığa da katkı sağlar." diyerek konuşmasına devam eden Tanır, "Toplumsal cinsiyet eşitliği sadece bir sosyal sorumluluk değil, aynı zamanda ekonomide oyunları değiştiren bir güç. Teknoloji ve dijitalleşme, doğru ve kapsayıcı bir şekilde kullanıldığında eşitsizlikleri azaltmada kritik bir rol oynayabilir. Hepsiburada olarak biz de bu anlayışla kadın girişimcilerimizin dijital dönüşüm sürecini desteklemek için Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programımızla onların ihtiyacı olan dijital araçları, eğitimleri ve finansal avantajları sunuyoruz. Bu desteklerimizden faydalanan 62 bin kadın e-ticaretle işlerini büyüttü. Bugün platformumuzdaki satıcıların dörtte biri kadınlardan oluşuyor ve toplam satışlar içindeki payları hızla artıyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, Times Meydanı, Hepsiburada, Teknoloji, Ekonomi, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hepsiburada, Kadın Girişimciliğini CSW69'da Anlattı - Son Dakika

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