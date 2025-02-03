Hepsiburada'nın Yeni Başkanı Lomtadze - Son Dakika
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Ekonomi

Hepsiburada'nın Yeni Başkanı Lomtadze

Mikheil Lomtadze, Hepsiburada'nın yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak göreve başladı.

03.02.2025 13:20
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Hepsiburada'nın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Mikheil Lomtadze oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada'nın çoğunluk hissesinin Kaspi.kz'ye devrinin tamamlanmasının ardından şirketin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Mikheil Lomtadze, Kaspi.kz'yi, yenilikçi, hayata dokunan ve dünya standartlarında dijital hizmetler geliştirerek insanların günlük yaşamlarını daha iyi hale getirmek amacıyla kurduklarını belirtti.

Lomtadze, "Bugün, gelişmekte olan piyasalardaki en büyük teknoloji şirketlerinden biri olarak, hizmetlerimizi her zaman ailemiz, arkadaşlarımız ve sevdiklerimiz için geliştiriyormuşuz gibi hareket ediyor, çevremizdeki herkesin yaptığımız işten gurur duymasını sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi, Hepsiburada ekibiyle el ele vererek şirketi daha da ileriye taşırken, bu ilk misyonumuza her zaman sadık kalacağız. Hepsiburada'nın kurucusu Hanzade Doğan'a güveni ve dostluğu için teşekkür ediyor, kendisine gelecekte başarılar diliyorum." açıklamalarında bulundu.

Müşteriler ve iş ortakları için yenilikçi servisler

Türkiye'nin, 85 milyonu aşan nüfusu, güçlü girişimcilik ruhu ve köklü ticaret kültürüyle muazzam bir potansiyele sahip olduğu değerlendirmesinde bulunan Lomtadze, şunları kaydetti:

"Bu da Hepsiburada'nın gelecekteki uzun vadeli başarısı için mükemmel bir zemin sunuyor. Kaspi.kz ve Hepsiburada, kurucularının vizyonu doğrultusunda teknolojinin gücünü kullanarak insanların hayatına olumlu etki etmeye odaklandı. Her iki şirket de operasyonel mükemmeliyet anlayışıyla sürdürülebilir ve karlı bir şekilde büyümeye devam etti. Şimdi güçlerimizi birleştirirken, Türkiye'deki müşterilerimiz ve iş ortaklarımızın hayatını daha iyi hale getirecek yenilikçi servisler geliştirme fırsatına sahip olmaktan büyük heyecan duyuyoruz."

Mikheil Lomtadze, Kaspi.kz'nin kurucu ortaklarından biri olup, Kaspi.kz'nin İcra Kurulu Başkanı (CEO) olarak görev yapıyor. 2002'de Harvard Business School'dan MBA derecesi alan Lomtadze, Harvard Business School'un Orta Doğu ve Kuzey Afrika Danışma Kurulu üyesi.

Kaynak: AA

Hepsiburada, Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hepsiburada'nın Yeni Başkanı Lomtadze - Son Dakika

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