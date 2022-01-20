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Herkes elektrik şoku yemiş gibi! Faturalarını paylaşan paylaşana! - Son Dakika

Herkes elektrik şoku yemiş gibi! Faturalarını paylaşan paylaşana!

20.01.2022 13:05
Herkes elektrik şoku yemiş gibi! Faturalarını paylaşan paylaşana!

Elektrik fiyatlarına gelen zam faturaları rekor oranda artırdı. Ocak 2022 itibariyle faturalarını görenler gözlerine inanamadı. Aralık ayındaki elektrik faturaları Ocak'ta ikiye katlanmış olarak geldi. Sosyal medyada herkes faturasını paylaşıyor.

2022'nin ilk sabahı açıklanan zamlar arasında en çok dikkat çeken, kademeli olarak %50 ila %125 arasında değişen elektrik zammı oldu. Aylık 150 kilovatsaatlik tüketim kritik sınır olarak belirlendi. Bunun altındaki ve üstündeki harcamalar artık farklı fiyatlandırılıyor.

Herkes elektrik şoku yemiş gibi! Faturalarını paylaşan paylaşana!
Herkes elektrik şoku yemiş gibi! Faturalarını paylaşan paylaşana!
Herkes elektrik şoku yemiş gibi! Faturalarını paylaşan paylaşana!

KADEMELİ ŞOK

Elektrik tarifesi hanelerde 150 kWh'ye kadar olan tüketimler kilovatsaat başına vergiler dahil 1,37 TL'den faturalandırılırken, bunun üzerindeki her kilovatsaat tüketim için uygulanacak birim fiyat ise 2,06 TL oldu. Zamma sadece %50 oranında maruz kalmak için ayda 150 kilovatsaatten az tüketmek gerekiyor. Tüketim bu sınırın üstüne çıktıkça, hissedilen zam seviyesi de artıyor. Ocak 2022 itibariyle faturalarını almaya başlayanlar işte bu kademeli zammın şokunu yaşamaya başladı.

150 KV'NİN ALTI ÇOK ZOR

Yeni dönemde kademeli elektrik uygulamasında 150 kilovatsaatin üstüne çıkan daha fazla ödüyor. Peki ayda 150 kilovatsaatin altında kalmak mümkün mü? Evlerde kullanılan elektrikli aletlere bakılacak olursa 150 kilovatsaatin altında kalmak zor görünüyor. Normal bir evde elektrik harcayan en az 10'dan fazla alet var. Çamaşır makinası, buzdolabı, bilgisayar, bulaşık makinası, elektrik süpürgesi, küçük ev aletleri, derin dondurucu, uydu alıcısı, televizyon, saç kurutma makinası, ütü, fırın ve kombi her evde bulunan temel alt yapı ürünleri. Bu cihazların harcadığı enerji ile 150 Kilovatsaatin altında kalmak mümkün olmuyor.

İŞTE FATURALAR

Ocak 2022 elektrik faturalarını alanlar işte bu kademeli fiyatları hissetmeye başladı. Faturalar Aralık ayındakinin iki katı gelmeye başladı. Elektrik faturasına isyan edenler bugün sosyal medyada faturalarını paylaşmaya başladı. Kiminin faturası yüzde 50 artarken çoğunluğun faturasında yüzde yüz ve yüzde 125 gibi artış var. İşte geçen ay ile Ocak 2022'de gelen faturalar:

Herkes elektrik şoku yemiş gibi! Faturalarını paylaşan paylaşana!
Herkes elektrik şoku yemiş gibi! Faturalarını paylaşan paylaşana!
Herkes elektrik şoku yemiş gibi! Faturalarını paylaşan paylaşana!
Herkes elektrik şoku yemiş gibi! Faturalarını paylaşan paylaşana!
Herkes elektrik şoku yemiş gibi! Faturalarını paylaşan paylaşana!
Herkes elektrik şoku yemiş gibi! Faturalarını paylaşan paylaşana!
Herkes elektrik şoku yemiş gibi! Faturalarını paylaşan paylaşana!
Herkes elektrik şoku yemiş gibi! Faturalarını paylaşan paylaşana!
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Son Dakika Ekonomi Herkes elektrik şoku yemiş gibi! Faturalarını paylaşan paylaşana! - Son Dakika Ekonomi


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