Hevsel Bahçeleri'nde Son Hasat - Son Dakika
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Ekonomi

Hevsel Bahçeleri'nde Son Hasat

Diyarbakır'daki 8 bin yıllık Hevsel Bahçeleri'nde sezonun son yeşillik hasadı yapılıyor.

26.11.2024 17:12
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8 bin yıllık Hevsel Bahçelerinde sezonun son hasadı

Hevsel Bahçelerindeki yeşillik hasadı böyle görüntülendi

DİYARBAKIR - UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, 8 bin yıldır kesintisiz tarımın yapıldığı Diyarbakır Hevsel Bahçeleri'nde sezonun son hasadı yapılıyor.

33 medeniyete ev sahipliği yapan kentte, 8 bin yıllık Hevsel Bahçelerindeki verimli topraklarda yılda dört ürün ekilip hasadı yapılıyor.

Mısırdan, sebze ve yeşillik çeşitlerinin birçok türü burada ekilip sebze hali ve semt pazarlarında doğal ürünler olarak satılıyor. Sonbahar mevsiminin son günlerinde tarlada kalan roka, pazı, yeşil soğan ve dereotu gibi ürünlerin hasadı yapılıyor.

Üretici Sedat Hülük, Hevsel Bahçelerinde yılda 3-4 defa ürün yetiştirdiklerini, şu anda marul kaldığını, pazı yaprağı, ıspanak, dereotu, roka ve yeşil soğan yetiştirdiklerini söyledi.

Bunlar son hasatları olduğunu belirten Hülük, "Sezonu kapatıyoruz, hava soğuk oldu. Komşularım sebze haline gönderiyor, bazıları pazarcı gelip burada alıyor. Ben kendim satıyorum. Burada demeti 6-7 lira arası. Pazara götürende 10-15 liradan veriyor. Toprağı çok bereketli" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Hevsel Bahçeleri'nde Son Hasat - Son Dakika

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