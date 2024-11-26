Hevsel Bahçeleri\'nde Son Hasat Yapılıyor

Ekonomi

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, 8 bin yıldır kesintisiz tarım yapılan Diyarbakır Hevsel Bahçeleri'nde sezonun son hasadı yapılıyor.

33 medeniyete ev sahipliği yapan kentte, 8 bin yıllık Hevsel Bahçeleri'ndeki verimli topraklarda yılda dört ürün ekilip hasadı yapılıyor. Sebze ve yeşilliğin birçok türü burada ekilip sebze hali ve semt pazarlarında doğal ürünler olarak satılıyor. Sonbahar mevsiminin son günlerinde tarlada kalan roka, pazı, yeşil soğan ve dereotu gibi ürünlerin hasadı yapılıyor.

Üretici Sedat Hülük, Hevsel Bahçeleri'nde yılda 3-4 defa ürün yetiştirdiklerini, şu anda marul kaldığını, pazı yaprağı, ıspanak, dereotu, roka ve yeşil soğan yetiştirdiklerini söyledi.

Bunlar son hasatları olduğunu belirten Hülük, "Sezonu kapatıyoruz, hava soğuk oldu. Komşularım sebze haline gönderiyor, bazıları pazarcı gelip burada alıyor. Ben kendim satıyorum. Burada demeti 6-7 lira arası. Pazara götüren de 10-15 liradan veriyor. Toprağı çok bereketli" dedi. - DİYARBAKIR