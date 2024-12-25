Hindi Etine Artan Talep - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Hindi Etine Artan Talep

Bolu'da bu yıl 150 bin hindi kesilecek. Hindi eti, besin değeri ve lezzetiyle rağbet görüyor.

25.12.2024 22:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu ete her geçen gün rağbet artıyor

"Bu yıl 150 bin hindi kesmeyi planladık"

"Hindi etine rağbet her geçen gün artıyor. Besin değerleri açısından değerli ve lezzetli bir et"

BOLU - Türkiye'nin hindi ihtiyacının yüzde 30'unu karşılayan Bolu'da, özel çiftliklerde özenle yetiştirilen hindiler, tüketicilerin sofralarına ulaşmaya hazırlanıyor. Üretim çiftliklerinde özenle yetiştirilen ve ortalama 7-8 kilogram ağırlığında olan hindiler, hem besin değeri hem de lezzetiyle dikkat çekiyor.

Bolu'daki modern üretim tesislerinde yetiştirilen hindiler, hem sağlık hem de lezzet açısından sofraların vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Özel olarak bakılan ve ortalama 7-8 kilogram ağırlığında olan hindiler, sofralarda yer alması için kamyonlara yüklenerek kesimhaneye götürülüyor. Türkiye'nin hindi üretiminde yüzde 30'luk payıyla sektörde önemli yer edinen Bolu'nun hindileri, kilogram fiyatı 300 liradan alıcı buluyor.

"Bu yıl 150 bin hindi kesilecek"

Bolu'da bir hindi üretim tesisinin canlı üretim müdürü İskender Kesim, üretim süreçleri ve artan taleple ilgili bilgi verdi. Kesim, "Bu yıl 150 bin adet yılbaşı hindisi kesmeyi planladık. 30 Aralık'a kadar kesim işlemlerine devam edeceğiz. Normalde 11 kilogram dişi, 20 kilogram erkek hindi kesiyoruz fakat tüketicinin talebi doğrultusunda bu yıl 7,5 - 8 kilogram ağırlığındaki hindilerimizi kesime alıyoruz. Onların da karkas ağırlığı 4,5-5 kilogram oluyor. Bunu da yaklaşık 5 kişilik bir aile tüketebilir" dedi.

"Hindi etine rağbet her geçen gün artıyor"

Hindilerin yaklaşık 80-85 günde ideal ağırlığa ulaştığında kesildiği bilgisini de veren İskender Kesim, "Normal günlerde de kesimlerimizde artış var. Hindi etine rağbet her geçen gün artıyor. Hindi eti, besin değerleri açısından değerli ve lezzetli bir et. Protein değeri yüksek, kolesterol ve yağ oranı düşük. Bundan dolayı tüketicinin talebi arttığı için bizde kendi kapasitemizi artırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Tarım, Yaşam, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hindi Etine Artan Talep - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:05 Moskova’ya giden Esma Esad izole edildi, kimseyle görüştürülmüyor Moskova'ya giden Esma Esad izole edildi, kimseyle görüştürülmüyor
22:52 Meclis’te AK Partili Zengin ile DEM Partili Gergerlioğlu arasında ’sapık’ tartışması Meclis'te AK Partili Zengin ile DEM Partili Gergerlioğlu arasında 'sapık' tartışması
22:07 Kazakistan’da düşen uçakla ilgili Türkiye detayı: 3 gün önce Trabzon’da yaşanmış Kazakistan'da düşen uçakla ilgili Türkiye detayı: 3 gün önce Trabzon'da yaşanmış
21:13 Merkez Bankası 2025’te KKM uygulamasını sonlandıracak Merkez Bankası 2025'te KKM uygulamasını sonlandıracak
21:05 İsrailli Bakan’dan kan donduran açıklama: Onların da icabına bakacağız İsrailli Bakan'dan kan donduran açıklama: Onların da icabına bakacağız
10:08 Hareket halindeki araç alev aldı: 2 kişinin feci sonu Hareket halindeki araç alev aldı: 2 kişinin feci sonu
09:51 Hadise ’’İzledim’’ demişti Sinan Akçıl’a olay yaratan performans videosu soruldu Hadise ''İzledim'' demişti! Sinan Akçıl'a olay yaratan performans videosu soruldu
09:47 Balıkesir’de öğrenci servisi tırla çarpıştı 3’ü ağır 28 yaralı Balıkesir'de öğrenci servisi tırla çarpıştı! 3'ü ağır 28 yaralı
09:45 Asgari ücret neden çok fazla artırılmadı Asgari ücret neden çok fazla artırılmadı?
09:44 Mourinho Galatasaray’ın radarındaki yıldıza kancayı attı Mourinho Galatasaray'ın radarındaki yıldıza kancayı attı
09:38 HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu da yeni asgari ücrete tepki gösterdi HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu da yeni asgari ücrete tepki gösterdi
09:28 Asgari ücret dolar bazında arttı mı Asgari ücret dolar bazında arttı mı?
09:22 Piyasaların gözü Merkez Bankası’nda Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda
09:17 Yeni asgari ücrete Bedri Usta da tepki gösterdi: Kurban olayım rakamı artırın Yeni asgari ücrete Bedri Usta da tepki gösterdi: Kurban olayım rakamı artırın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2024 23:42:13. #1.11#
SON DAKİKA: Hindi Etine Artan Talep - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.