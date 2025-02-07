Hindistan'a Savunma İhracatı 80 Milyar Dolar

Ekonomi

Rusya devlet savunma sanayi ihracat şirketi Rosoboronexport'un genel müdürü Aleksandr Miheyev, savunma sanayi ürünlerinin Hindistan'a ihracat hacminin 80 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

Rosoboronexport'tan yapılan yazılı açıklamada, Miheyev'in Hindistan'a yönelik silah ihracatıyla ilgili değerlendirmelerine yer verildi.

Hindistan'ın, Asya-Pasifik bölgesinde Rusya'nın en önemli stratejik ortağı olduğuna dikkati çeken Miheyev, "Rosoboronexport, sadece son 20 yılda, 2005'ten 2025'e kadar, Hindistan ile 50 milyar dolar değerinde çeşitli anlaşmalar imzaladı." ifadesini kullandı.

Miheyev, iki ülkenin teknoloji alanında da işbirliği geliştirdiğini belirterek, "Hindistan'a tedarik edilen toplam Rus savunma sanayi ürünlerinin hacmi yaklaşık 80 milyar dolara ulaştı." açıklamasında bulundu.

Ortak askeri uçak, helikopter, hava savunma sistemi ve zırhlı araçların geliştirilmesinin de gündemde olduğunu kaydeden Miheyev, iki ülkenin üçüncü ülkelerde ortak savunma sanayi üretimi yapabileceğine vurgu yaptı.