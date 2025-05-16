Hipertansiyon Riskine Dikkat! - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Hipertansiyon Riskine Dikkat!

Doç. Dr. Mutlu Güngör, hipertansiyonun yaygınlığını ve önemini vurguladı, düzenli kontrol önerdi.

16.05.2025 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayındır Söğütözü Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mutlu Güngör, özellikle menopoz sonrası kadınlar ve 40 yaş üzeri erkeklerde hipertansiyonun daha yaygın görüldüğünü belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen hipertansiyon, kontrol ve tedavi edilmediği takdirde kalp hastalıkları, felç, böbrek yetmezliği gibi ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Mutlu Güngör, damarlar içindeki kan basıncının sürekli normal seviyelerin üzerinde olması durumu olarak adlandırılan hipertansiyonun, yaygın görülen bir hastalık olduğunu kaydetti.

Güngör, "Normal kan basıncı, 130-80 mm Hg'nin altı olarak kabul edilir. 130-80'in üzerindeki değerler ise hipertansiyon anlamına gelir. Tansiyonun her iki değeri de önemli. Küçük tansiyon genellikle ihmal edilir, ancak her iki değerin de normal olması gerekiyor. Birinin yüksek olması bile tedavi gerektirebilir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de her 8 erişkinden birinin hipertansiyon hastası olduğunu ve bu hastaların yaklaşık yarısının, tansiyon hastası olduğunu bilmediğini aktaran Güngör, büyük değerin 135, küçük değerin 85'in üzerinde olması durumunda düzenli tansiyon kontrolü ve hekim kontrolünde ilaç tedavisinin gerekli olabileceğine işaret etti.

Aort anevrizması, diyabet ve kronik böbrek yetmezliği gibi hastalıklara sahip bireylerde daha sıkı tansiyon kontrolü gerektiğini vurgulayan Güngör, "Bu gibi kronik hastalıkları olan kişilerin 135-85 referans değerini beklemeden hekime başvurmaları ve ilaç kullanmaları gerekebiliyor. Çünkü bu hastalarda tansiyonun kontrol altına alınmaması durumunda çok ciddi sağlık sorunlarını ortaya çıkarabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Güngör, hipertansiyonun genetik yatkınlık ve çevresel faktörlerle bağlantılı olduğunu, yaşlanmayla hipertansiyon riskinin arttığını, özellikle menopoz sonrası kadınlar ve 40 yaş üzeri erkeklerde hipertansiyonun daha yaygınlaştığını aktardı.

Birinci ve ikinci derece yakınlarında hipertansiyon öyküsü bulunan kişilerde tansiyon hastalığının daha fazla görüldüğüne değinen Güngör, fazla kilolu olmak, sağlıksız beslenme, aşırı tuz tüketimi, hareketsizlik ve stres gibi faktörlerin, yaştan bağımsız olarak hipertansiyona yol açabileceğini belirtti.

"Genellikle belirti göstermiyor"

Güngör, hipertansiyonun genellikle belirti göstermediğine değinerek, şunları kaydetti:

"Halsizlik, baş ağrısı, yorgunluk ve nefes darlığı gibi belirtiler, hipertansiyon olabilir. Ancak hipertansiyonun en önemli semptomu, belirti göstermemesi, yani asemptomatik olması. Tansiyon, yıllar içerisinde yavaş yavaş yükseldiği için çoğunlukla klinik bulgu vermez. Bu nedenle, hipertansiyona 'sinsi düşman' deriz. Dolayısıyla sağlıklı bireylerin de düzenli olarak tansiyon ölçmesi gerekiyor."

Tansiyonun sadece belirtilerin ve şikayetlerin olduğu durumlarda ölçülmesinin, toplumda yanlış bir algı olduğunu ifade eden Güngör, düzenli tansiyon takibi sayesinde hipertansiyon tanı ve tedavisinin erken dönemde yapılabileceğini vurguladı.

Güngör, tansiyonun, sakin ve rahatken, idrara sıkışık değilken, 5 dakikalık bir dinlenme sonrasında ölçülmesi gerektiğini kaydederek, "Sağlıklı kişiler, hiçbir şikayetleri olmasa bile rutin olarak ayda bir tansiyon kontrolü yapmalı. Aort anevrizması gibi kalp hastalıkları, diyabet, böbrek gibi kronik hastalıkları olan hipertansiyon riski yüksek kişiler, daha sık tansiyon kontrolü yapmalı." ifadelerini kullandı.

Hipertansiyonun kontrol altına alınmasında hekim kontrolü ve ilaç tedavisinin önemini vurgulayan Güngör, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hipertansiyonda ilaç tedavisi, hastanın yaşı, yandaş hastalıkları ve tansiyon değerlerine göre değişiklik gösteriyor. Bu nedenle hipertansiyon ilacı, kulaktan dolma bilgilerle ya da uzman olmayan kişilerin önerisiyle kullanılmamalı. İlaç kullanımı, her hastalıkta olduğu gibi hipertansiyonda da mutlaka uzman hekim kontrolünde olmalı. Hipertansiyon, tedavi edilmediği takdirde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle düzenli tansiyon ölçümü ve kardiyoloji kontrolü, sağlıklı bir yaşam için ihmal edilmemeli."

Kaynak: AA

Hipertansiyon, Hipertansiyon, Tansiyon, Ekonomi, Menopoz, Sağlık, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hipertansiyon Riskine Dikkat! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp akıllı saatini GPRS ile takip eden Rus turist, Türk polisleriyle baskın yaptı Kayıp akıllı saatini GPRS ile takip eden Rus turist, Türk polisleriyle baskın yaptı
Fatih Ürek ateş püskürdü: Allah cezasını versin o kadın cinayeti işleyenlerin Fatih Ürek ateş püskürdü: Allah cezasını versin o kadın cinayeti işleyenlerin
Volkan Demirel Süper Lig’in yeni takımına imzayı atıyor Volkan Demirel Süper Lig'in yeni takımına imzayı atıyor
Uzmanlardan altın uyarısı Sakın aldanmayın Uzmanlardan altın uyarısı! Sakın aldanmayın
Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul’da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok
Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti
Motokuryeler için yeni zorunluluklar getirildi Motokuryeler için yeni zorunluluklar getirildi
Ali Koç’a demediğini bırakmayan Mahmut Uslu, canlı yayında adaylığını açıkladı Ali Koç'a demediğini bırakmayan Mahmut Uslu, canlı yayında adaylığını açıkladı
İrem Derici’den sevgilisine şaşırtan teklif İrem Derici'den sevgilisine şaşırtan teklif
Bakan Fidan’dan dikkat çeken çıkış: YPG tarafından atılan bir adım yok Bakan Fidan'dan dikkat çeken çıkış: YPG tarafından atılan bir adım yok
Orhan Gencebay’ın torunu yıllar sonra görüntülendi Orhan Gencebay'ın torunu yıllar sonra görüntülendi

10:53
Türkiye-ABD-Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme başladı
Türkiye-ABD-Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme başladı
10:48
Birleşik Arap Emirlikleri’nde verilen hediye Trump’ı tatmin etmedi: Heyecanlanmamı beklemeyin
Birleşik Arap Emirlikleri'nde verilen hediye Trump'ı tatmin etmedi: Heyecanlanmamı beklemeyin
10:14
Terörsüz Türkiye 5 aşamada planlandı Silahların teslimi ve yöneticilerle ilgili yeni ayrıntılar
Terörsüz Türkiye 5 aşamada planlandı! Silahların teslimi ve yöneticilerle ilgili yeni ayrıntılar
09:53
İsrail gece boyunca bomba yağdırdı 100’den fazla ölü var
İsrail gece boyunca bomba yağdırdı! 100'den fazla ölü var
21:20
Memurluk şartları değişti Bugünden itibaren geçerli
Memurluk şartları değişti! Bugünden itibaren geçerli
15:46
Konya’da 5.2 büyüklüğünde deprem
Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem
15:43
Katar’daki Trump’ın aklı İstanbul’da Yine Putin’le ilgili konuştu
Katar'daki Trump'ın aklı İstanbul'da! Yine Putin'le ilgili konuştu
15:42
Maaşının yattığını gören gencin toplu taşımadaki hesabı olay oldu: Allah için biri bana bunu açıklasın
Maaşının yattığını gören gencin toplu taşımadaki hesabı olay oldu: Allah için biri bana bunu açıklasın
15:42
NATO ve Rusya uçakları Baltık Denizi’nde karşı karşıya geldi
NATO ve Rusya uçakları Baltık Denizi'nde karşı karşıya geldi
15:29
Simge Sağın’ın acı günü Genç yaşta hayatını kaybetti
Simge Sağın'ın acı günü! Genç yaşta hayatını kaybetti
15:26
Mahmut Uslu’dan “Mourinho ile devam mı edeceksiniz“ sorusuna görülmemiş yanıt
Mahmut Uslu'dan "Mourinho ile devam mı edeceksiniz?" sorusuna görülmemiş yanıt
15:19
Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki kritik forum ertelendi
Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki kritik forum ertelendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2025 11:19:51. #7.13#
SON DAKİKA: Hipertansiyon Riskine Dikkat! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.