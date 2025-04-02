Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Üreten, istihdam sağlayan, yatırım yapan şirketlerimizin hedef haline getirilmesi ve boykot çağrıları yanlıştır" dedi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Üreten, istihdam sağlayan, yatırım yapan şirketlerimizin hedef haline getirilmesi ve boykot çağrıları yanlıştır. Şirketlerimiz siyasi tartışmaların dışında tutulmalıdır" dedi. - ANKARA
Son Dakika › Ekonomi › Hisarcıklıoğlu'ndan Boykot Uyarısı - Son Dakika
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