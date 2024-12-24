Hisarcıklıoğlu: Transit Taşımacılıkta Hedefler Belli - Son Dakika
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Ekonomi

Hisarcıklıoğlu: Transit Taşımacılıkta Hedefler Belli

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, transit taşımacılıkta sürdürülebilir büyüme için çalışmalara devam edilmelidir.

24.12.2024 22:56
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Transit taşımacılıkta sürdürülebilir büyümesini sağlamak ve bölgesel ticaretin merkezinde yer almak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam etmeliyiz"

ANKARA - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Transit taşımacılıkta sürdürülebilir büyümesini sağlamak ve bölgesel ticaretin merkezinde yer almak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam etmeliyiz" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğu, TOBB ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Yüzyılında Ulaştırma Koridorları ve Transit Taşımacılık Toplantısı'na katıldı. Toplantı çerçevesinde Türkiye'nin dış ticaret faaliyetlerinde; uluslararası karayolu eşya taşımacılığı, hava kargo taşımacılığı, demiryolu yatırımları, limancılık sektörü ve denizyolu taşımacılığı, yaşanan önemli gelişmelerin yanı sıra, Ulaştırma Şura'larında ortaya konulan hedefler, Dünya Bankası Lojistik Performans Endeksinde kayıt edilen ilerlemeler gibi unsurlar ve gelişmeler ele alındı.

Burada bir açılış konuşması gerçekleştiren Hisarcıklıoğlu, pandemi döneminin geride kalmasıyla uluslararası ticaret büyüdüğüne dikkati çekerek, bu çerçevede küresel ticaret hacminin bu sene rekor kırarak 33 trilyon dolar olması beklendiğini dile getirdi.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin, 3 kıtayı birleştiren konumuyla stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, bu coğrafi avantajı en iyi şekilde değerlendirmeleri gerektiğini ve transit taşımacılıktaki rekabet gücünü arttırmaları gerektiğini ifade etti.

"Bakanlıklarla ortak çalışma yürütülüyor"

Lojistikte, dijitalleşmeye ve yeşil dönüşüme öncelik veren, sınır geçişlerinde beklemeyi en aza indiren, çok modlu taşımacılık modellerine ihtiyaç duyulduğunu işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Bu açıdan gerekli mevzuat düzenlemeleri ve altyapı çalışmalarını gerçekleştirilerek, ticaretin ve taşımacılığın önündeki engelleri kaldırmalıyız. Bu noktada, taşımacılığın kolaylaştırılması ve ticaretin geliştirilmesi amacıyla birlikte çalıştığımız, ortak projeler yürüttüğümüz Bakanlıklarımızın da hakkını teslim etmek isterim" ifadelerine yer verdi.

Hisarcıklıoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'yla ortak çalışmaların 1992 yılında geçiş belgelerinin dağıtımı ile başladığını anımsatarak, 30 yılı aşan işbirliği sürecinde, Bakanlığın taşımacılığın geliştirilmesi yolundaki çabalarını sayesinde emin adımlarla ilerlemeye devam ettiklerini vurguladı.

"Gümrük Turizm İşletmeleri şirketiyle bugüne kadar 15 gümrük kapısını yeniledik"

Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanlığı'yla sektörün hak ve hukukunu korumak, rekabet gücünü arttırmak, sınır geçişlerini kolaylaştırmak için ulusal ve uluslararası düzeyde birlikte hareket ettiklerini ifade ederek, "Ticaret Bakanlığımızın onayı ve destekleriyle, kara gümrük kapılarını modernize etmeye başladık. TOBB ve 137 oda-borsamızın ortak kuruluşu olan Gümrük Turizm İşletmeleri şirketiyle bugüne kadar 15 gümrük kapısını yeniledik. BM tarafından en başarılı kamu-özel sektör iş birliği projesi seçildik ve diğer ülkelere de örnek olarak gösterildik" şeklinde konuştu.

"TIR Karnelerinin dijitalleştirilmesi, nakliyecilerimizin TIR Sistemi'nden en yüksek verimi almasını sağlayacak"

Taşımacılık sektörünün durmayan, 7 gün 24 saat esasıyla çalışan bir sektör olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, Pandemide tüm dünyanın evlere kapanırken, tedarik zincirinin devamını sağlayan nakliye sektörünün öneminin bariz bir şekilde ortaya çıktığını dile getirdi.

Taşımacılık sektörüne destek veren kurumların sorunları gidermesi, çözümler üretmesi, gerektiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, Ticaret ve Ulaştırma Altyapı Bakanlıklarının bu anlayışla hareket ediyor olmasının derece değerli olduğunu dile getirdi. Hisarcıklıoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Ticaret Bakanlığımızla birlikte uluslararası alanda yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda, e-TIR konusunda öncü ve lider ülke konumundayız. Bu konumumuzu korumak için, şu an tamamlanma aşamasında olan sürecin hızlandırılması ve bir an önce hayata geçirilmesi, nakliye sektörü açısından büyük önem taşımaktadır. Uluslararası paydaşlarımız, Birleşmiş Milletler ve IRU, TIR Sisteminin en büyük kullanıcılarından biri olan ülkemizdeki e-TIR konusundaki gelişmeleri yakından takip etmektedirler. sTIR Sistemi, halen tüm dünyada kullanılan tek gümrük transit rejimidir. Dolayısıyla, TIR Karnelerinin dijitalleştirilmesi, nakliyecilerimizin bu sistemin faydalarından en yüksek verimi almasını sağlayacaktır."

"Nakliye sektörüne yeni pazarlar açılabilmesi adına gerek Irak gerekse Mısır çok önemli ülkelerdir"

Hisarcıklıoğlu, yeni pazarlara açılımın ticaret ve taşımacılık sektörleri açısından elzem olduğunu belirterek, "Taşımacılığın daha yaygın hale getirilmesi ve ülkemiz nakliye sektörüne yeni pazarlar açılabilmesi adına gerek Irak gerekse Mısır çok önemli ülkelerdir. Ticaret Bakanlığımızın yoğun çalışmaları ve desteği sonrasında Irak, TIR sistemine taraf olmuştur. Irak'ın TIR Sistemine hızlı entegrasyonu, güvenli ve sürdürülebilir ticaret açısından önem arz etmektedir. Ayrıca, Irak'ın bir transit ülkesi haline getirilerek, Körfez ülkelerine yönelik ticaretimizin, bu ülke üzerinden gerçekleştirilmesi yönünde temaslarda bulunulması son derece önemlidir. TOBB olarak, Ticaret Bakanlığımızla birlikte, Irak'a bu konuda gerekli tüm desteği sağladık ve buna devam etmeye hazırız. Bu sayede, son dönemlerde gündemde olan Kalkınma Yolu Projesi de desteklenmiş olacaktır. Arap Körfezinin, ülkemiz üzerinden Avrupa'ya bağlanmasının önü açılacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye ile Mısır arasında karayolu anlaşmasının bir an önce imzalanması çok önemlidir"

Yeni pazarlara açılım noktasında, Mısır ile olan mevcut ticaretin, potansiyelin çok altında kaldığını vurgulayarak, "Burayı, Kuzey Afrika ülkelerinin giriş noktası da olarak görmeli ve planlamamızı buna göre yapmalıyız. Bu kapsamda, ülkemiz ile Mısır arasında karayolu anlaşmasının bir an önce imzalanması çok önemlidir" dedi.

"Transit taşımacılıkta sürdürülebilir büyümesini sağlamak için çalışmalarımıza devam etmeliyiz"

Hisarcıklıoğlu, toplantı kapsamında ele alınan konuların, Türkiye'nin ticari ve lojistik ağlarını sürdürülebilir bir kalkınma modeline öncülük edecek şekilde geliştirmeyi hedeflediğini paylayaşarak, "Türkiye'nin lojistik yatırımları, uluslararası iş birlikleri ve yenilikçi çözümleri küresel ticarette lider ülkelerden biri olma yolunda büyük bir önem taşımaktadır. Bu anlayışla, ülkemizin transit taşımacılıkta sürdürülebilir büyümesini sağlamak ve bölgesel ticaretin merkezinde yer almak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam etmeliyiz. En önemlisi, Türkiye'nin geleceğini inşa ederken, kamu ve özel sektör olarak omuz omuza çalışmaya devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Program, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın konuşmalarıyla devam etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Hisarcıklıoğlu: Transit Taşımacılıkta Hedefler Belli - Son Dakika

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