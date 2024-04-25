Histamin intoleransı hakkında bilgi verildi - Son Dakika
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Ekonomi

Histamin intoleransı hakkında bilgi verildi

Histamin intoleransı hakkında bilgi verildi

Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gonca Bilge Özel, histamin intoleransıyla ilgili bilgi verdi. Özel, gıda intoleransını bir gıdanın metabolize edilmesindeki eksiklikler sonucu gelişen anormal vücut reaksiyonları şeklinde tanımladı. Histamin intoleransının belirtileri arasında karın ağrısı, döküntü, kusma, diyare ve nefes darlığı yer alırken, doğru teşhis ve tedaviyle semptomlar en aza indirilerek bireyin yaşam kalitesi arttırılabilmektedir.

25.04.2024 15:39
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Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gonca Bilge Özel, histamin intoleransıyla ilgili bilgi verdi.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Özel, Batılı toplumların tüm nüfusunun yaklaşık yüzde 20'sinde ortaya çıkan gıda intoleransları arasında en çok görülenlerin laktoz, gluten ve histamin olduğunu ifade etti.

Özel, gıda intoleransını bir gıdanın metabolize edilmesindeki eksiklikler sonucu gelişen anormal vücut reaksiyonları şeklinde tanımladı.

Uskumru, palamut, ton balığı, lüfer, somon, sardalya, hamsi gibi balıklarda uygun olmayan koşullara maruziyet sonucu yüksek histamin seviyeleri görülebildiğine dikkati çeken Özel, histamin zehirlenmesinde karın ağrısı, döküntü, kusma, diyare ve nefes darlığı görüldüğü bilgisini verdi.

Özel, son yıllarda histamin intoleransının da histamin alımına bağlı bir problem olarak ortaya çıktığına vurgu yaparak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu enzimin eksikliği bazı bireylerde doğuştan olabilirken bazılarında alkol ve kullanılan ilaçlar sebebiyle enzimlerin inaktive olmasına bağlıdır. Her iki durumda da metabolize edilemeyen histamin, kana geçerek kanda histamin seviyesinin artışına sebep olmakta ve diyareden baş ağrısına, rinokonjonktival semptomlardan astım, hipotansiyon, aritmi, ürtiker, kaşıntı ve deride kızarıklıklara kadar değişkenlik gösteren belirtilere sebep olmaktadır. Her yaştan ve cinsiyetten insanda görülebilmesine rağmen daha çok orta yaşlı kadınlarda görülmektedir."

Özel, histamin intoleransı semptomlarının başka birçok farklı sorunla benzer olması sebebiyle genellikle göz ardı edildiğinin altını çizdi.

Hasta öyküsünün iyi bilinmesi, histamin metabolizmasını etkileyebilecek ilaçlar, gıdalar ve farklı organlardaki semptomların bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Özel, şu bilgileri verdi:

"Klinik olarak tanı konulması için bir hekime başvurulması gerekmektedir. Semptomların önlenmesinde ve giderilmesinde genel olarak düşük histamin diyeti, diamin oksidaz enziminin dışarıdan takviye edilmesi ve antihistaminik ilaçların alımı gibi yöntemler uygulanabilmektedir. Doğru teşhis ve tedaviyle semptomlar en aza indirilerek bireyin yaşam kalitesi arttırılabilmektedir."

Kaynak: AA

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