Hızlı ve Güvenilir İnternet, Konut Tercihinde Önemli Faktör - Son Dakika
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Ekonomi

Hızlı ve Güvenilir İnternet, Konut Tercihinde Önemli Faktör

DE-CIX'in Türkiye genelinde yaptığı araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 60'ı hızlı ve güvenilir internetin konut tercihlerinde önemli bir kriter olduğunu belirtirken, yüzde 70'ten fazlası eksiklik durumunda taşınma fikrine sıcak bakıyor.

30.12.2024 13:41
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DE-CIX'in Türkiye genelinde 507 kişi ile yaptığı araştırmaya göre katılımcıların yüzde 45'i güvenilir ve hızlı internet altyapısı olmayan bir bölgede yaşamak istemiyor. Neredeyse yüzde 60'lık bir kesim için ise güvenilir ve hızlı internet bağlantısı, konut tercihi kararında önemli faktörlerden biri olarak görülüyor.

İnternet Değişim (IX) operatörü DE-CIX Türkiye genelinde 'ev alma ve kiralama konusunda karar verici- söz sahibi olan, mobil ya da sabit internet kullananları baz alarak 507 kişi ile bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmaya göre yaşamak için yeterli alan, iyi toplu taşıma bağlantıları ve uygun fiyatlı konut maliyetleri gibi faktörlerin yanı sıra yüzde 60'lık bir oranla konut seçiminde hızlı ve güvenilir interneti önemli bir kriter olarak değerlendiriyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 70'ten fazlası, yaşam alanlarında önemli buldukları faktörlerin eksikliği durumunda taşınma fikrine sıcak bakıyor. Bununla birlikte, mevcut konutlarında hızlı ve güvenilir internet imkanına sahip olmadıklarında taşınmayı düşüneceklerini ifade edenlerin oranı ise yüzde 45. Özellikle 25-34 yaş arası genç yetişkinler, hızlı ve güvenilir internet eksikliğini yaşam alanını değiştirmek için güçlü bir neden olarak görüyor. Bu durum, dijital altyapının hem bireylerin hem de toplulukların yaşam kalitesindeki yerini yeniden düşünmeye yönlendiriyor.

'YÜZDE 50'Sİ FİBER ALTYAPININ GENİŞLETİLMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR'

Araştırma bulguları, katılımcıların yaklaşık yüzde 30'unun mevcut internet bağlantılarında sıklıkla sorun yaşadığını ortaya koyuyor. Bu sorunların en sık yaşandığı bölgeler arasında Güneydoğu Anadolu ve Doğu Marmara öne çıkıyor. İnternet bağlantısıyla ilgili her gün sıkıntı yaşayanların oranı ise yüzde 6. Mevcut altyapı konusunda ise katılımcıların neredeyse yüzde 50'si fiber altyapının genişletilmesi gerektiğini düşünüyor. Mobil ve uydu internetin kırsal bölgelerde daha yaygın hale getirilmesi, kullanıcılar için önemli bir çözüm olarak görülüyor.

Katılımcılar, interneti en çok bilgi edinme ve öğrenme amacıyla kullandıklarını belirtirken, eğlence ve iş amaçlı kullanım da öne çıkan diğer alanlar arasında yer alıyor. Özellikle 45-55 yaş arası katılımcılar için internetin eğitim ve bilgi edinme rolü daha fazla öneme sahip. İnternetin kendileri için en önemli kullanım alanının bilgi edinme ve öğrenme olduğunu belirtenlerin tüm katılımcılar arasındaki oranı, yüzde 28.

KONUT TERCİHLERİNDE DİĞER FAKTÖRLER

Araştırmada katılımcıların, konut tercihlerinde en önemli gördükleri faktörler arasında yeterli yaşam alanı ve iyi toplu taşıma bağlantıları ilk sıralarda yer alıyor. Kadın katılımcılar için toplu taşıma daha öncelikli bir kriter olarak öne çıkarken, genç katılımcılar uygun fiyatlı konutlara daha çok değer veriyor. Ancak hızlı ve güvenilir internet, temel bir ihtiyaç olarak görülmese bile, eksikliği durumunda taşınma kararlarını güçlü bir şekilde etkiliyor.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hızlı ve Güvenilir İnternet, Konut Tercihinde Önemli Faktör - Son Dakika

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