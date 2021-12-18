Hizmet ihracatçıları lojistik sektörü için bir araya geldi

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Emre Orhan Öztelli, sektörün daha önce birçok ihracat desteğinden faydalanamadığını belirterek, "Bu sorunu ortadan kaldırıyor, sektörün ihtiyaçlarına yönelik özel teşvik mekanizmaları üzerinde de çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hizmet İhracatçıları Birliği'nden (HİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesinin lokomotifi olan hizmetler sektöründe faaliyet gösteren ihracatçı firmaların çatı örgütü Hizmet İhracatçıları Birliği, orta vadedeki 150 milyar dolar ihracat hedefi için çalışmalarını sürdürüyor.

Birliğin bünyesinde yer alan 10 alt sektöre yönelik strateji toplantılarının ikincisinde yük taşımacılığı ve lojistik hizmetleri sektörü ele alındı.

Sektörün yoğun ilgi gösterdiği toplantı, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Emre Orhan Öztelli, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hizmet Sektör Konsey Başkanı Ahmet Akbalık, HİB Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri Komite Başkanı Şahap Çak, Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, HİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, Lojistik ve Taşımacılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Yusuf Karakaş ve HİB Genel Sekreteri Fatih Özer'in yanı sıra sektörün önde gelen temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Emre Orhan Öztelli, yük taşımacılığı ve lojistik hizmetleri sektörünün turizmden sonra en fazla döviz kazandırıcı hizmet olduğunu, üstelik Türk ihraç ürünlerini de alıcılara ulaştıran sektör olması nedeniyle de ayrı bir öneme sahip bulunduğunu belirterek, artan ticaret hacmi doğrultusunda büyüyen sektörün karşılaştığı problemleri çözmek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını, gümrük kapılarının kapasite artışının sektörün artış hızının gerisinde kaldığını, bunun sektöre yaşattığı sıkıntıların farkında olduklarını kaydetti.

Lojistik sektörünün değişen konjonktür doğrultusunda farklı ülkelerde anlık problemlerle karşı karşıya kalmasının yarattığı problemleri ortadan kaldırmak için yoğun mesai harcadıklarını bildiren Öztelli, ayrıca AB Yeşil Mutabakatı'nın getirebileceği ek maliyetleri de aktardı.

Öztelli, Ticaret Bakanlığı'nın sektöre yönelik destekleyici çalışmalarını da anlatarak, "Sektör daha önce birçok ihracat desteğinden faydalanamıyordu. Bu sorunu ortadan kaldırıyor, sektörün ihtiyaçlarına yönelik özel teşvik mekanizmaları üzerinde de çalışıyoruz. Ayrıca daha önce kurulan lojistik merkezlerinin yapısını da güncelleyerek sadece bir bina değil lojistik sürecinin tamamını destekleyecek bir modele dönüştüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"Sektörlerimizin ihtiyaçlarını daha iyi tespit edip ortak bir amaç doğrultusunda yol haritası çizeceğiz"

TİM Hizmet Sektör Konsey Başkanı Ahmet Akbalık da HİB bünyesindeki eğitim hizmetleri, eğlence ve kültür hizmetleri, müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri, turizm ve seyahat ile ilgili hizmetler, liman işletmeciliği ve yer hizmetleri, yazılım ve bilişim hizmetleri, yolcu taşımacılığı hizmetleri, yük taşımacılığı ve lojistik hizmetleri, diğer iş hizmetleri sektörlerinin detaylı bir şekilde analizlerini yaptırdıklarını belirtti.

Akbalık, yaklaşık 1 yıldır çok detaylı bir araştırma üzerinde çalıştıklarını ifade ederek, "Bu araştırma sayesinde tüm sektörlerimizin mevcut pozisyonlarını, rakiplerimizin stratejilerini, hedef pazarlarımızı ve nasıl konumlandırma yapmamız gerektiği gibi sonuçlara ulaşacağız. Bu sayede sektörlerimizin ihtiyaçlarını daha iyi tespit edip ortak bir amaç doğrultusunda yol haritası çizeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Lojistik sektörünün Türkiye'nin artan mal ihracatına kaldıraç etkisi yapacağını aktaran Akbalık, "Artık bir ürünü sadece üretmeniz ve satmanız yeterli değil, bu süreci iyi bir lojistikle de entegre ettiğiniz zaman bir değer oluşturuyorsunuz, rekabetçilik gücünüzü artırıyorsunuz. Hedefimiz bizim için stratejik bir öneme sahip olan lojistik sektörünün önündeki engelleri kaldırarak sektörün güçlenmesini sağlamak ve bu sayede hem hizmet ihracatını artırmak hem de mal ihracatına pozitif katkı sağlamak." ifadelerini kullandı.

"Salgın sektörün önemini bir kez daha gösterdi"

HİB Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri Sektör Başkanı Şahap Çak ise salgın döneminin, sektörün hem temel ihtiyaçlar hem de ihracat için ne kadar stratejik öneme sahip olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Artan döviz kurları nedeniyle başta harcırahlar olmak üzere birçok kalemde ciddi maliyet artışlarıyla karşılaştıklarını ifade eden Çak, "Bugüne kadar ihracatçı statüsünde görülmüyorduk ve birçok ihracat desteğinden faydalanamıyorduk. Hizmet İhracatçıları Birliği'nin kurulması ve sektörün ihracata katkısının gözler önüne serilmesi bizler için çok sevindirici." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu da ihracatçıların yerli firmaları tercih etmesi gerektiğini aktararak, "Mal ihraç ederken hizmet ithal etmeyelim. Kendi firmalarımızı rekabetçi yapamazsak dışa bağımlılığımızı azaltamayız." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği'ne yapılan ihracatın büyük kısmının kara yolu üzerinden yapıldığını belirten Nuhoğlu, "Tırlar kapılarda 4 gün kontak açık beklerken yeşil dönüşümü konuşmak anlamını yitiriyor. AB'nin öncelikle bu süreci hızlandıracak yatırımlar yapması gerekli." değerlendirmesinde bulundu.

HİB Genel Sekreteri Fatih Özer ise 2018 yılında kurulan HİB'in kısa sürede 2 binden fazla üyeye ulaştığını kaydederek, şunları kaydetti:

"Bakanlık bünyesinde sadece hizmet sektörü için oluşturulan Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü ve bu yapının destekleri hedeflerimize daha hızlı ulaşmamızı sağlayacak. Bizler de yaptığımız ve yapacağımız çalışmalarda, sektörlerin beklentileri, ihtiyaçları ve yaşadığı sorunları sizlerle yapacağımız görüşmeler ile belirleyecek ve her bir sektörümüzün ihracatını, ihracatçı sayısını ve yarattıkları katma değeri artırmak için çalışacağız."

Yönetim danışmanlığı şirketi MK Novo'nun sektör raporu sunumu sonrasında katılımcılar Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü'nün sektöre yönelik planlanan destekleri hakkında bilgi aldı. Sektör temsilcileri ayrıca sektörün yaşadığı sorunlar ve olası çözüm önerileri üzerinde istişare etti.