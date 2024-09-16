Hizmet Üretim Endeksi Temmuz 2024'te Düştü

Ekonomi

Hizmet üretim endeksi 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı Hizmet Üretim Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, Hizmet üretim endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,6 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,1 azaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 5,7 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 5,7 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 5,4 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 4,8 arttı.

Hizmet üretim endeksi aylık yüzde 0,2 azaldı

Hizmet üretim endeksi 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,1 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,3 azaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 1,0 azaldı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 3,5 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 2,4 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 0,1 arttı. - İSTANBUL