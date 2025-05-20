HOMETEX Fuarı İstanbul'da Başladı

Ev tekstili sektörünün önemli buluşma etkinlikleri arasında yer alan Uluslararası Ev Tekstil Fuarı (HOMETEX), İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı.

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) öncülüğünde, KFA Fuarcılık organizasyonuyla düzenlenen fuar, sektörün küresel oyuncularını bir araya getirdi.

Fuarın açılış töreni Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla düzenlendi.

Açılışta konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, fuar organizasyonlarının bayram havası taşıdığını söyleyerek, "Sektör ve faaliyet gösteren firmalar buralarda tanışıyor. Ürünlerimizi, yeniliklerimizi buralarda tanıtma imkanı buluyoruz. Dolayısıyla fuarlar ticaretimizin gelişmesinde üretimde ve ihracatta çok büyük yere sahip." diye konuştu.

Ev tekstilinin kendi içerisinde ortaya koymuş olduğu vizyonla, misyonla, ürünlerle, inovasyonla ve bölgesel gelişmelerle bir marka olduğunu belirten Gültepe, markalaşma, dijitalleşme, ikiz dönüşüm konusunda sektörün farklı bir noktada olduğunu anlattı.

Gültepe, Türkiye'nin üretim ve ihracatta büyümek zorunda olduğunu kaydederek, "İstihdamı da o şekilde artırmak zorundayız. İlk 4 ayda yüzde 4'lük artış sağladık ama bize yetmez, yüzde 7'nin üzerinde bir artış sağlamamız lazım. Çünkü Türkiye'nin hedefleri büyük. 2028'de 375 milyar dolarlık mal ihracatı, 200 milyar dolarlık da hizmet ihracatı hedefi var." ifadelerini kullandı.

Ekonomi politikalarında rekabetçilikle ilgili biraz daha iyileştirme olursa çift haneli ihracat artışına ulaşacaklarını söyleyen Gültepe, "Biraz daha iyileşme olursa bence çok daha fazla üretim, ihracatı yüzde 7'nin üzerinde yüzde 10'lara çok rahat bir şekilde dayandırırız. Tasarım, inovasyon, markalaşma ve elbette ikiz dönüşümü yaparak gelecekle ilgili Türkiye'nin ilk 10 ihracatçısı arasına girme vizyonuyla hep beraber odalarımızla, birliklerimizle, firmalarımızla çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Geçen yıl 175 binin üzerinde ziyaretçi ağırlandı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, fuarın metrekare ve katılımcı açısından dünyanın en büyük buluşma merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Geçen yıl 175 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladıklarını hatırlatan Burkay, "Bu yıl hedefimiz bunun çok daha üzerinde. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde özellikle Türkiye'nin ticari diplomasisi gerçekten son 10 yılda büyük başarılara imza atıyor." dedi.

Burkay, dünyada ekonomik anlamda bakıldığında konjonktürün kötüye gittiği dönemlerde bile Türkiye ihracatının rekorlar kırmaya devam ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Sektör olarak 190'dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren, global dünyanın büyük oyuncularıyız. Milyarlarca dolar ihracatımız var kilogram değerimiz 8 doların üzerinde. Ev tekstili sektörü teknoloji ağırlıklı gözükmese de tasarımın içinde yer aldığı, markanın içinde yer aldığı önemli bir katma değer üreten bir sektör. Kilogram değeri açısından Türkiye'nin yüksek katma değerli ihracatına da bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yoğun bir şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz."

"Sektör dünya pazarlarında saygın konuma ulaştı"

TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram da fuarın 700'ü aşkın katılımcıyla gerçekleştirildiğini belirterek, "Türk ev tekstili sektörümüz bugün tarihsel mirasını çağdaş üretim kabiliyetiyle birleştirerek dünya pazarlarında saygın bir konuma ulaştı. 'Made in Türkiye' etiketi Avrupa'dan Orta Doğu'ya Amerika'dan Asya'ya kadar geniş bir coğrafyada kalite ve güvenin sembolü haline geldi." diye konuştu.

Sektörün marka değeri ve üretim altyapısıyla uzun yıllar Türkiye'nin ihracatında lokomotif görev üstlendiğini anlatan Bayram, fuarın ülkenin tanıtımına fayda sağlayacak kültürel bir misyon da taşıdığını dile getirdi.

Bayram, geliştirdikleri platformla sınırları ortadan kaldırmayı hedeflediklerini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Bizler firmalarımızı, ürünlerimizi, firmada doğrudan iletişim kurabilecek üreticilerimizi uygulamaya ekleyerek orada kendimize bir profil oluşturuyoruz. Sonrasında dünyanın herhangi bir yerinde ev tekstili ürün gruplarından birine ulaşmak isteyen satın almacıların karşısına ürünlerimiz ya da firmamız çıkıyor. Böylece kişiler herhangi bir aracı olmadan yetkililere kolayca ulaşabiliyorlar."

Fuardan

Bu yıl 11 salonda, toplam 200 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen HOMETEX, 700'e yakın firmanın yenilikçi koleksiyonlarına ve ileri teknoloji ürünlerine ev sahipliği yapıyor.

Yurt içi ve yurt dışından zincir mağazalar, perakende devleri, otel ve proje grupları, mimarlar ve iç mimarlar, tasarımcılar ve uluslararası alıcıların HOMETEX'te bir araya gelerek sektöre yön verecek işbirliklerine imza atması bekleniyor.

Fuar kapsamında gerçekleştirilen alım heyetleri de firmalara yeni ihracat ve işbirliği imkanları sunuyor.

Fuara bu yıl da Fransa, İtalya, Hollanda, Pakistan, İspanya, ABD ve Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere çok sayıda ülkeden potansiyel alıcılar katılıyor.