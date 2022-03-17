Honor Üst Yöneticisi Zhao: "Magic serisi ile endüstri liderleriyle yarışabileceğimizi gösterdik" - Son Dakika

Honor Üst Yöneticisi (CEO) George Zhao, Magic 4 serisi ve dünyanın katlanabilir en ince akıllı telefonu Magic V ile endüstri liderleriyle yarıştıklarını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, küresel akıllı cihaz üreticisi Honor, Barselona'da düzenlenen Dünya Mobil Kongresi (MWC) 2022'deki ilk küresel amiral gemisi lansmanının ardından, kongrede öne çıkan en iyi ürünlerin ödüllendirildiği 29 Best of MWC ödülünü kazandı. Ödül, markanın 2022'deki küresel büyümesi için güçlü bir ivme yaratıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Honor Üst Yöneticisi (CEO) George Zhao, Magic 4 serisi ve dünyanın katlanabilir en ince akıllı telefonu Magic V ile endüstri liderleriyle yarıştıklarını, hedeflerinin ise Honor'u ikonik bir küresel markaya dönüştürmek olduğunu belirtti.

Zhao, "Bizim için en önemli şey, amiral gemisi ürünler geliştirmek. Sunacağımız deneyim günümüzün en popüler akıllı telefonundan daha iyi olmalı. Mobil sektördeki inovasyon yapmak bir tür dar boğaza ulaşsa da bu bizim için sınırları aşmak anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Zhao, kullanıcıların sorunlarına gerçekten yanıt verecek teknolojik yenilikler kadar müşteri ihtiyaçlarına da değer veren bir yaklaşım yürüttüklerini bildirdi.

Honor Magic V ile rekabet hedefliyor

Honor'un bu yılın başlarında piyasaya sürdüğü Magic V'ye ilişkin Zhao, "Ortaya çıkarması en zor üründü. Ancak sektöre Honor'un yalnızca bu ürün kategorisinde rekabet etmekle kalmayıp, bunu rakiplerinden daha iyi yapabileceğini göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yakın bir gelecekte katlanabilir telefonların bir noktada genele yayılacağını ve Magic V'nin de piyasaya hükmetmek adına benzersiz bir konumda olacağına inandığını aktaran Zhao, "Ekibim her zaman sınıfının en iyisinin peşinden gider. Honor'un bu yolda çıkan önüne çıkabilecek tüm engelleri ve problemleri de aşacağına inanırlar. Şirketin geleceği bu ruh ve tutumla çiziliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Honor'un inovasyon üretirken Qualcomm gibi endüstri liderleriyle yakın çalıştığını belirten Zhao, "Global ekosistemimizdeki partnerlerimize güvenmeye devam edeceğiz. Qualcomm örneğinden ilerlersek iki şirketin AR-GE departmanları şimdilerde tüketicilerimize en iyisini sunmak için her zamankinden daha yakın çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Yeni yılda yeni ürünlerle piyasalarda olacak

Şirketin, kendisinin geliştirdiği ultra ince yüzer su damlası menteşesi sayesinde Magic V, dünyanın en ince içe doğru katlanabilen akıllı telefonu olurken, benzersiz bir ekran deneyimi sunmayı hedefliyor. Magic V, piyasa çıktığı günden bu yana yoğun bir ilgi görüyor.

Honor, son dönemde sadece Magic V'yi geliştirmekle kalmayıp yeni akıllı telefon modelleri, tabletler, bilgisayar ve aksesuarları da kullanıcılarla buluşturdu.

Bu arada, Magic4 Serisi, Qualcomm'un en yeni 5G Snapdragon 8 Gen 1 çipinden güç alan ilk serilerden biri arasında bulunuyor. Bu model; çip setinin gücünü tamamen açığa çıkararak üstün oyun performansı, fotoğrafçılık yetenekleri ve gizlilik çözümleri sağlıyor.