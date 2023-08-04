HSBC, yıl sonu dolar/TL beklentisini yükseltti

HSBC dolar/TL beklentisini yukarı yönlü revize etti. Ekonomistler Murat Toprakve Charlotte Ong tarafından kaleme alınan HSBC raporunda "Dolar/TL'nin yıl sonunda 29'a ve 2024'te 32'ye yükselebileceğini öngörüyoruz" ifadeleri yer aldı. Banka bir önceki raporunda bu seviyeleri 27 ve 29 olarak belirlemişti.

CARİ DENGEDE İYİLEŞTİRME SINIRLI OLUR VURGUSU

Dış ticaret açığındaki artışa ve enflasyondaki yukarı yönlü ivmelenmeye dikkat çeken ekonomistler, cari dengede beklenen iyileşmenin sınırlı olabileceğine vurgu yaptı. Ayrıca yüksek enflasyonun reel faizleri düşürdüğünü belirten banka bunun da TL üzerinde risk oluşturabileceği belirtildi.

2 RİSK SIRALADILAR

Banka ekonomistleri son verilerin TL'nin son dönemdeki istikrarı için iki açıdan risk oluşturduğunu belirterek bu riskleri şöyle sıraladı: