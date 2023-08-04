HSBC, yıl sonu dolar/TL beklentisini yükseltti - Son Dakika
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HSBC, yıl sonu dolar/TL beklentisini yükseltti

04.08.2023 18:01

HSBC, dolar/TL beklentisini yukarı yönlü revize etti. Banka, 2023 sonunda dolar/TL'nin 29'a, 2024 sonunda ise 32'ye yükselebileceğini öngörüyor.

HSBC dolar/TL beklentisini yukarı yönlü revize etti. Ekonomistler Murat Toprakve Charlotte Ong tarafından kaleme alınan HSBC raporunda "Dolar/TL'nin yıl sonunda 29'a ve 2024'te 32'ye yükselebileceğini öngörüyoruz" ifadeleri yer aldı. Banka bir önceki raporunda bu seviyeleri 27 ve 29 olarak belirlemişti.

CARİ DENGEDE İYİLEŞTİRME SINIRLI OLUR VURGUSU

Dış ticaret açığındaki artışa ve enflasyondaki yukarı yönlü ivmelenmeye dikkat çeken ekonomistler, cari dengede beklenen iyileşmenin sınırlı olabileceğine vurgu yaptı. Ayrıca yüksek enflasyonun reel faizleri düşürdüğünü belirten banka bunun da TL üzerinde risk oluşturabileceği belirtildi.

2 RİSK SIRALADILAR

Banka ekonomistleri son verilerin TL'nin son dönemdeki istikrarı için iki açıdan risk oluşturduğunu belirterek bu riskleri şöyle sıraladı:

  • "Dış ticaret açığındaki keskin artış, makro dengelenme patikası hakkında şüphe uyandırıyor. Haziran ayında 5,2 milyar dolar ile nispeten küçük bir ticaret açığının ardından, temmuz ayında denge 12,4 milyar dolar açıkla önemli bir bozulma yaşandı. Bu, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 daha yüksek ve pandemi sonrası ortalama aylık açığın oldukça üzerinde. Bu durum, turizm sezonunda bile beklenen iyileşmenin gelmeyebileceğine işaret ettiğinden kur için bir risk.
  • Enflasyon sürpriz yaparak temmuz ayında keskin bir şekilde hızlandı ve yıllık yüzde 47,8 ile beklentilerin üzerinde çıktı. Bu, enflasyonun yılı yüzde 60'ın üzerinde bitirebileceği anlamına geliyor. Döviz açısından bakıldığında, son enflasyon dinamiklerinin iki olumsuz sonucu var. Birincisi, reel faizler üzerindeki etki ve dolarizasyon riski. Enflasyonun keskin bir şekilde hızlanmasıyla birlikte, reel faizlerde düşüşün para birimi üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtmekte fayda var. İkincisi, dünyanın pek çok yerinde enflasyon düşüşünün yaşandığı bir dönemde Türkiye'deki yüksek enflasyon TL'nin reel değeri üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor. Bunun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz."
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Hsbc, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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