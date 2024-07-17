HSBC Grup, Georges Elhedery'yi CEO olarak atadı

Ekonomi

HSBC Grup, Georges Elhedery'nin 2 Eylül 2024'ten itibaren Üst Yönetici (CEO) olarak atandığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 20 yıldır HSBC Grup bünyesinde görev yapan ve son olarak Grup Finans Direktörü pozisyonunda bulunan Elhedery, CEO görevini devralacak.

HSBC Grup'un şu anki CEO'su Noel Quinn, 2 Eylül itibarıyla bu görevini ve Yönetim Kurulu İcra Direktörlüğünü bırakacak.

HSBC Grup??????? Yönetim Kurulu Başkanı Mark Tucker, Elhedery'nin göreve gelmesinden memnun olduğunu belirterek, "Elhedery, bankaya, müşterilerimize ve çalışanlarımıza tutkuyla değer veren olağanüstü bir lider ve bankacı. Değişime liderlik etme, büyümeyi sağlama, sadeleşme, maliyetleri kontrol altına alma ve uygulamaya güçlü bir şekilde odaklanma konusunda geçmişe dayanan bir sicile sahip." ifadelerini kullandı.

Mevcut CEO Noel Quinn, nisanda yaptığı açıklamada, özel ve iş hayatı arasında daha iyi bir denge kurmak için 5 yıldır sürdürdüğü görevini bırakacağını duyurmuştu.