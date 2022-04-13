Hububat Bakliyat İhracatçılarında Celal Kadooğlu dönemi - Son Dakika

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Genel kurulda, tek liste halinde yapılan seçimlerde Celal Kadooğlu Birlik Başkanı seçildi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri binasında yapılan genel kurul toplantısına Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, TİM Hububat Bakliyat Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Abidin Kaplan, Eski Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği Koordinatör Başkanı Abdülkadir Çıkmaz ve ihracatçılar katıldı.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısında tek liste halinde gidilen seçimlerde Celal Kadooğlu Birlik Başkanlığına seçildi. Birlik Yönetim Kurulunda ise Mesut Acar, Ahmet Tiryakioğlu, Ali Çoban, Ramazan Altunkaya, Kemal Çakmak, Seyid Yusuf Akan, Oğuz Özmen, Erhan Sayın, Abdülkadir Ercan ve Fatih Hazır yer aldı.

Şerif Selçuk, Ahmet Fatih Sarı ve Ali Can Koçak da Denetleme Kurulu üyeliğine seçilirken, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Delegeleri de şu isimlerden oluştu: Mesut Acar, Ahmet Tiryakioğlu, Ali Çoban, Ramazan Altunkaya, Kemal Çakmak, Abdulkadir Ercan, Oğuz Özmen, Seyit Yusuf Akan, M. Surur Aydın ve Nimet Tarandir.

Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin yeni Başkanı Celal Kadooğlu, seçimlerin ardından bir teşekkür konuşması yaptı. Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin kuruluşundan bu yana kadar görev yapan yöneticilere, ihracatçılara ve Birlik çalışanlarına teşekkür eden Başkan Kadooğlu, önümüzdeki dönemde ihracatı artırarak, ülke ekonomisine daha fazla katkı sunmak için çaba göstereceklerini söyledi.

Başkan Kadooğlu, "Birliğimizde yeni bir dönem başlayacak inşallah. Geçmiş dönemde başkanlarımız çok güzel projeler yaptılar. Emekleri için kendilerine teşekkür ediyor, saygılar sunuyoruz. Yeni yönetimimizde çok değerli ve tecrübeli ağabeylerimiz var. Genç dinamik kardeşlerimiz var. Hem tecrübeyi hem de gençliği bir araya getirerek, ihracat ailemize hizmet vermeye devam edeceğiz. Genel kurulumuza teşriflerinizden ve bizleri bu makama layık görüp, güveninizden dolayı hepinize şükranlarımı sunar, teşekkürlerimi arz ederim. Genel kurulumuz hayırlı olsun" diye konuştu. - GAZİANTEP