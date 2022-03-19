IAS, Teknomelt ile anlaştı - Son Dakika

Teknik tekstil sektöründe faaliyet gösteren Teknomelt, iş süreçlerini canias4.0 teknolojileri ile yönetme kararı aldı.

caniasERP'ten yapılan açıklamaya göre, Teknomelt'in IAS ile başlattığı yeni iş birliği Kahramanmaraş'taki genel merkezde gerçekleştirilen kick off toplantısı ile duyuruldu.

Meltblown, Spunbond, SMS ve SMMS üretim hatlarıyla, yurt içinde 500, yurt dışında ise özellikle Avrupa pazarında 50 müşterisi ile faaliyet gösteren Teknomelt, 2009 yılında Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesi'nde kuruldu.

Filtrasyon, medikal, sıvı atık temizliği, izolasyon, koruyucu elbiseler ve endüstriyel alanlarda kullanılan kumaşlar üreten firma, ayrıca Türkiye'de ilk kez homojen görünümlü yeni nesil spunbond imalatını da gerçekleştirerek medikal, baskı, ambalaj, mobilya, tarım, promosyon, filtre sektörlerinin de ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Operasyonlarını ve kapasitesini hızla artıran ve şu an yılda 11 bin ton üretim kapasitesine sahip olan Teknomelt, iş süreçlerini canias4.0 teknolojileri ile yönetme kararını Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen kick off toplantısı ile duyurdu.

IAS Yöneticileri, Teknomelt Yöneticileri ve çalışanlarının katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda caniasERP projesinde izlenecek yol haritaları konuşuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknomelt Bilgi İşlem Uzmanı Murat Kısakürek, "Firmamız hızla büyüyor ve mevcutta kullandığımız yazılım bizim için yetersiz hale geldi. Tüm ihtiyaçlarımıza çözüm bulabileceğimiz, entegre ve bütünsel bir çözüme ihtiyaç duyuyorduk. Bu nedenle bir ERP yazılımı arayışına girdik ve süreç içerisinde caniasERP ile tanıştık." ifadelerini kullandı.

caniasERP'nin kendileri için en belirleyici özelliğin birimler arasında iletişimi sağlıklı bir şekilde kurgulamamıza olanak sağlaması olduğunu belirten Kısakürek, şunları kaydetti:

"İçerisinde bulunan modüllerin birbirine tam entegre çalışıyor olması bizim iş süreçleri yönetimimizde hata ihtimalimizi minimuma indirme yeteneğine sahip. Ayrıca canias4.0 iş zekası uygulaması sayesinde veri analizlerimizi en doğru şekilde gerçekleştirerek çalışmalarımızda verim arttırabileceğimizi gördük. Üretim yapan bir firma için en önemli hususlardan biri hata payını minimuma indirmektir. Biz, caniasERP sayesinde bunu başarabileceğimizi gördük. Umuyoruz başarılı bir proje süreci geçireceğiz ve sıkıntısız bir şekilde canlıya geçiş yapacağız."

Teknomelt Mali İşler Direktörü ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zehra Gümüşer Arpasatan ise "Şimdi caniasERP ile yepyeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Hepimiz, hem IAS ekipleri hem de Teknomelt ekibi elini taşın altına koyarak yoğun, verimli bir çalışma gerçekleştirecek. IAS ile başlattığımız bu iş birliği bizi çok heyecanlandırıyor. Umarım çok güzel sonuçlanacak." dedi.