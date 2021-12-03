İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Mecburuz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hollanda Krallığı İstanbul Başkonsolosu Arjen Uijterlinde tarafından İBB'ye hediye edilen 1000 İstanbul Lalesi'nin sembolik dikimine katıldı. İmamoğlu, Emirgan Korosu'nda gerçekleştirilen etkinlikte gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

İBB HİZMETLERİNE ZAM YAPILACAK MI?

İmamoğlu'na yükselen döviz kurları ve açıklanan yeni enflasyon rakamı sonrasında İBB'nin sunduğu hizmetlere zam yapılıp yapılmayacağı da soruldu. İmamoğlu'nun yanıtı ise vatandaşı üzecek cinsten oldu.

İmamoğlu şunları söyledi:

"Yapmak zorundayız. Şimdi minibüsçü yolcu taşıyacak, arabasına mazot koyamıyorsa nasıl taşıyacak? Ülkemizdeki yakıt fiyatlarının artışları ortada. Gıda fiyatlarının artışları ortada.

"BU ŞEKİLDE MİLLETİ ALDATAMAZSINIZ"

Açıklanan enflasyon rakamlarıyla ilgili olmayan, depresyonu yüksek bir ekonomik dönem yaşıyoruz. Tarifsiz. Ben 30 yılı aşkındır iş yaşamımda farklı krizler yaşamış birisiyim. Kur meselesi bu ülkenin herhangi bir meselesi değildir. Siz eğer 500 milyar dolara yaklaşan bir dış borcu olan bir ülkeyseniz özellikle enerjide, akaryakıtta, petrolde tamamen dışa bağımlı bir ülkeyseniz 'beni döviz ilgilendirmez' safsatalarını söyleyemezsiniz. Bu şekilde milleti aldatamazsınız.

"BİZİM DE GÜCÜMÜZ BİR YERE KADAR"

Bütün bu maliyetler hayatımızın içerisinde. Bu kadar içimizi acıtan, insanların cebindeki paranın bu kadar kıymetsizleştiği, ücretlerimizin, paramızın işe yaramaz hale geldiği bir ortamda sistemin, çarkların dönmesi için insanlar mecburen fiyatlarını yenilemek zorunda kalıyor. Kamu da bunu yapmak zorunda. Tabii ki kamunun, belediyenin önceliği her şeye rağmen 'bir şekilde sübvanse edebilir miyim, en düşük nerede tutabilirim' çabası olacaktır. Ama bizim de gücümüz bir yere kadar."