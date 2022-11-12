İmamoğlu'ndan TOGG'un 'Erdoğan' açıklaması sonrası olay paylaşım: 100 adet talebimiz oldu

Togg tarafından gün içinde yapılan açıklamada, daha önce de açıkladıkları gibi ön sipariş sürecinin Şubat 2023 itibarıyla başlatılacağı belirtilerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen ön siparişler dışında sipariş almadığımızı yinelemek isteriz." ifadeleri kullanıldı. TOGG'un bu açıklamasına ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi.

"100 ADET ELEKTRİKLİ ARAÇ TALEBİMİZ OLDU"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda İBB'nin 100 adet elektrikli araç talep ettiğine vurgu yaparak "Tarihi Yarımada'da kullanmak için yerli ve milli TOGG'dan 100 adet elektrikli araç talebimiz oldu. Bu açıklamayla, TOGG'dan sadece Sayın Cumhurbaşkanı'nın sipariş yetkisi olduğunu yani talebimizin karşılanmayacağını öğrendik. Israrla sıramızı bekleyeceğimizi duyururuz" dedi.

TOGG'dan gelen açıklama şu şekilde:

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen ön siparişler dışında sipariş almadığımızı yinelemek isteriz. Togg hakkındaki tüm gelişmeleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmenizi, Togg tarafından açıklanmayan bilgilere itibar etmemenizi önemle rica ederiz. Bizi izlemeye devam edin."