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İBB'den İstanbulkart bedellerine yüzde 92, vizelemeye yüzde 160 zam! - Son Dakika

İBB'den İstanbulkart bedellerine yüzde 92, vizelemeye yüzde 160 zam!

03.02.2022 11:47

İstanbul'daki otobüs, metro, tramvay, vapur ve metrobüs gibi ulaşım araçlarında kullanılan çeşitli İstanbulkartlar yüzde 92'ye varan oranlarda zamlandı. Yeni tarifeye göre, Anonim İstanbulkart satın almanın bedeli 13 liradan 25 liraya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bugünden itibaren uygulamaya koyduğu zamlı tarifeye göre, 13 liradan 25 liraya yükselen Anonim İstanbulkart'ta yüzde 92 artış oldu.

ÜCRETSİZ KARTA YÜZDE 75 ZAM

Öğrenci, öğretmen ve 60 yaşını dolduranların toplu ulaşımda kullandığı İndirimli İstanbulkart, engellilerin de kullandığı Ücretsiz Kart ile Mavi Kart yüzde 75 zamla 20 liradan 35 liraya yükseldi.

KİŞİYE ÖZEL TASARIMLI KARTLAR 40 LİRA

Denetim Kartı 40 liradan 50 liraya, Ada Sakini Kartı 20 liradan 35 liraya, kişiye özel tasarımlı İstanbulkart 20 liradan 40 liraya, Personel ve Stajyer Devam Kontrol Sistemi Kartı 26 liradan 35 liraya, Araç Kullanım Belgesi Kartı ise 40 liradan 50 liraya çıkarıldı.

VİZELEME ÜCRETİNE YÜZDE 160 ZAM

Öte yandan aralık ayında İndirimli İstanbulkart'ın vizeleme işlem ücretine yüzde 160 zam yapılarak, 5 liradan 13 liraya yükseltilmişti.

İBB: MALİYETİ 35 LİRA

İstanbulkart'ın internet sitesine zamlı fiyat tarifesi eklendi. İBB BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'den yapılan açıklamada, İstanbulkart maliyetlerinin 35 lira seviyelerinde olduğu ifade edilerek, "Yönetimimizce alınan karar doğrultusunda bugün itibarıyla Anonim İstanbulkart fiyatı 25 lira olacak şekilde belirlenmiştir." denildi.

YORUMLAR (5)
  • Ali Ali: Istanbul da ulaşımın baştan aşağı yenilenmesi lazım. Emekli olup çalışmaya devam eden kişiler 60 yaş üstü indirim ve ücretsiz ulaşımdan faydalanamamalı, şayet gerçekten emekli olmuş ise bedava olmalı hatta ıssız olan kişilerin tamamına bedava olmalı. Ama sabah ve akşam işe gidiş dönüş saatleri nde değil. Çakışan kişilerden ise ankara 'daki gibi aktarma bedava olmalı. Vs vs vs . Aslında akıllı ve iyi niyetli insanlar çözüm bulur yeterki iştensin Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Neslihan Arabul: Herşeyin maliyeti arttı diye fiyat artışını bahane ediyorsunuz ama vizeleme işlemi ne alaka 5 tl'den 13 tl'ye çıkarıldı, taş atıyorsunuz da kolunuz mu yoruluyor. Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
  • Orhan Bolat: Bence az lüzumsuz şekilde tek seferlik gibi kullanan çok . aslında 100 TL olması lazım ki herkes sahip çıkar kartına Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İBB'den İstanbulkart bedellerine yüzde 92, vizelemeye yüzde 160 zam! - Son Dakika Ekonomi


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