İç Borçlanma Stratejisi Belirlendi - Son Dakika
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Ekonomi

İç Borçlanma Stratejisi Belirlendi

Hazine, aralık, ocak ve şubat aylık iç borçlanma hedeflerini 132, 288,7 ve 158 milyar lira olarak belirledi.

29.11.2024 19:49
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, aralıkta 132 milyar lira, ocakta 288,7 milyar lira ve şubatta 158 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlığın gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisinde, aralıkta 71,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık 132 milyar liralık, ocakta 223,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 288,7 milyar liralık ve şubatta 103,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 158 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Aralıktaki iç borçlanmanın 108,8 milyar lirasının piyasadan ihale yoluyla, 5,3 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 18 milyar lirasının kamuya satışlardan, ocakta yapılacak iç borçlanmanın 272,2 milyar lirasının piyasadan ihale yoluyla, 7,9 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 8,6 milyar lirasının kamuya satışlardan ve şubatta yapılacak iç borçlanmanın 141,7 milyar lirasının piyasadan ihale yoluyla, 6,3 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 10 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Bu dönemde 18 tahvil ihalesi düzenlenecek, 3 kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak, 2 hazine bonosu ihraç edilecek.

Aralıkta 84,1 milyar lira, ocakta 263,6 milyar lira ve şubatta 233,6 milyar lira ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 182,9 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

(Bitti)

Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Finans, Aralık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İç Borçlanma Stratejisi Belirlendi - Son Dakika

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