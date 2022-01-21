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İç turizmde yarı yıl tatili hareketliliği - Son Dakika

İç turizmde yarı yıl tatili hareketliliği

21.01.2022 11:03
İç turizmde yarı yıl tatili hareketliliği

Dünyanın dört bir yanından turist ağırlayan Antalya'da, yarı yıl tatili dolayısıyla rezervasyonların artması turizm sektörü temsilcilerini sevindirdi.

Dünyanın dört bir yanından turist ağırlayan Antalya'da, yarı yıl tatili dolayısıyla rezervasyonların artması turizm sektörü temsilcilerini sevindirdi.

Geçen yıl yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen 9 milyondan fazla yabancı misafiri ağırlayan kente, kış döneminde de yerli ve yabancı turist gelmeye devam ediyor.

Yarın başlayacak yarı yıl tatili dolayısıyla iç pazardan yoğun talep alan Antalya, Konyaaltı ilçesine yarım saat mesafedeki Saklıkent ve yaklaşık bir saatlik mesafedeki Isparta Davraz kayak merkezi ile hem kayak severlere hem de sahil turizmine hizmet ediyor.

Zirvede kayak, sahilde deniz keyfi yapabilme imkanı sunan kent, sömestr tatilinde de en fazla tercih edilen turizm destinasyonları arasında yer alıyor.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, AA muhabirine, yarı yıl tatili için salgına karşın talebin iyi olduğunu söyledi.

Aşının yaygınlaşması ve normalleşme ile turizmde hareketliliğin devam ettiğini dile getiren Atmaca, "Yarı yıl tatili için talepler gayet iyi. Özellikle kayak merkezlerine ve termal tesislerine çok büyük bir ilgi var. Açık olan tesislerde iyi bir doluluk yaşanacak." dedi.

Güneş, deniz, kum turizminin gözdesi Antalya'ya talebin de sevindirici olduğunu belirten Atmaca, Antalya'nın cazibesini her dönem sürdürdüğünü kaydetti.

Kentte hava sıcaklığı iyi olduğu sürece insanların denize girebildiğini aktaran Atmaca, "Antalya'daki Saklıkent ile hemen yanı başımızdaki Davraz kayak merkezleri ciddi rağbet görüyor. Antalya'da aynı gün içinde kayak ve deniz keyfini yaşayabiliyorsunuz, bu büyük bir avantaj. Toroslar bembeyaz, aşağıda deniz, müthiş bir coğrafyada yer alıyor. Antalya, turizmin başkenti olmayı fazlasıyla hak ediyor." diye konuştu.

Kış sezonunda spor takımlarının kampları ve kongrelerle turizm hareketliliğinin devam ettiğini söyleyen Atmaca, Belek ve Kundu'daki tesislerin büyük bir bölümünün açık olduğunu ve misafir ağırladığını bildirdi.

Atmaca, kentteki tesislerin ve hizmetin kalitesinin de Antalya'ya olan ilgiyi artırdığını vurguladı.

"Yıl geneli için umutluyuz"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Batı Antalya Bölge Temsil Kurulu Başkanvekili Mehmet Akbaba da salgının etkilerinden yavaş yavaş kurtulmaya başladıklarını anlattı.

Antalya'nın iklim bakımından oldukça özel bir lokasyon olduğunu dile getiren Akbaba, kentin 12 ay turist çekebildiğini belirtti.

Yarı yıl tatilinde iç pazarda önemli bir hareketlilik yaşandığını aktaran Akbaba, "Oldukça yoğun rezervasyon alındı. Yarı yıl tatilinde hem velilerin hem de okulların kamp için tercih ettikleri bir destinasyon olduk. Bölgedeki tesislerimiz açık ve hizmet vermeye devam ediyoruz." dedi.

Yıla iyi başladıklarını kaydeden Akbaba, yıl geneli için umutlu olduklarını, erken rezervasyonlarda ciddi hareketlilik gözlemlediklerini dile getirdi.

Alanya

Alanya Kleopatra Otelciler Derneği Başkanı Servet Şakiroğlu ise salgın nedeniyle turizmin olumsuz etkilendiğini ancak her geçen gün iyiye gidildiğini aktardı.

İlçeye Rus, Kazak, Ukraynalı turistlerin gelmeye devam ettiğini dile getiren Şakiroğlu, yarı yıl tatilinde de özellikle iç pazarda misafir ağırladıklarını belirtti.

Konaklı Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı (KONTİD) Ali Orkan da ilçede 650 civarında turistik tesis bulunduğunu kaydetti.

Yarı yıl tatilinin kış sezonunda özellikle yerli turist hareketliliği sağladığını aktaran Orkan, salgından önceki yoğunluğa bir an önce kavuşmak istediklerini sözlerine ekledi.

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Konyaaltı, Antalya, Turizm, turist, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İç turizmde yarı yıl tatili hareketliliği - Son Dakika Ekonomi


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