IDC'den Türkiye Finans'a 2 ödül - Son Dakika
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IDC'den Türkiye Finans'a 2 ödül

07.04.2022 11:54
IDC'den Türkiye Finans'a 2 ödül

Türkiye Finans, yenilikçi ürün ve hizmetleri ile araştırma şirketi International Data Corporation (IDC) tarafından düzenlenen Finans Teknolojileri Ödülleri organizasyonunda 2 ödüle layık görüldü.

Türkiye Finans, yenilikçi ürün ve hizmetleri ile araştırma şirketi International Data Corporation (IDC) tarafından düzenlenen Finans Teknolojileri Ödülleri organizasyonunda 2 ödüle layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans, ticari işletmelere ödeme sistemlerinde yenilikçi bir ürün olarak sunduğu On Numara Kart Pos ürünü ile FSI-Merchant Partnerships kategorisinde birincilik ödülü alırken, açık bankacılık altyapısı üzerinden geliştirdiği ve Embedded Banking iş modeliyle sektörde bir ilk olan eXtra Limit ile Technology Service Delivery kategorisinde ikincilik ödülü aldı.

Açık bankacılık alanında uygulamaya koyduğu 2 farklı ürünle dijital bankacılık yetkinliklerini güçlendiren banka, Embedded Finance ve Ödeme Sistemleri olmak üzere açık bankacılık alanındaki farklı uygulamaları aktif olarak kullanıyor.

Finans teknolojileri üzerinden bireysel ve tüzel müşterilere yenilikçi ürünler sunan banka, ticari işletmeler için hayata geçirdiği 10 Numara Kart Pos ile işletmelerin tek çekimli POS işlem bakiyelerini, komisyon ödemeden ya da POS bloke hesaplarda bekletmeden ertesi gün kullanabilmelerine imkan sağlıyor.

Uzaktan müşteri edinimi, dijital bir karta bağlı finansman ve karekodlu ödeme çözümlerinin hepsini içinde barındıran ve bankacılık sektöründe Embedded Banking modeli ile ilk olma özelliği taşıyan eXtra Limit ile tüketiciler, banka şubelerine gitmelerine gerek kalmadan dijital kanallardan ve anlaşmalı firma uygulamalarının içinden anında müşteri olabiliyor, finansman ihtiyaçlarını dijital bir kart ile karşılayabiliyor ve aynı zamanda karekodlu ödeme yöntemleri ile de işlem yapabiliyor.

"Sektörümüz, dijitalleşmeyi konuşmaya devam edecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Bilgi Sistemleri ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Fahri Öbek, bankacılıkta kuralları değiştiren gelişmelere ilk uyum sağlayan kurum olma iddiasını dijital bankacılık alanında da başarıyla ortaya koyduklarını belirtti.

Öbek, dijitalleşmenin, bankaların şube sayılarından bağımsız büyümelerine ve Türkiye'nin dört bir yanındaki herkesin finansal hizmetlere erişiminde fırsat eşitliğine sahip olmasına büyük katkı sağladığını aktararak, şunları kaydetti:

"Sektörümüz, dijitalleşmeyi konuşmaya devam edecek. Türkiye Finans'ın dijitalleşme vizyonunun önemli bir parçasını açık bankacılık ve servis modeli bankacılığı tarafındaki öncü işler oluşturuyor. Biz bu vizyon doğrultusunda sektörde ezber bozan yenilikçi ürünler ortaya koymaya devam edeceğiz. Bu yaklaşımın bizleri geleceğin bankacılığı olarak tanımlanan 'Görünmez Bankacılık' seviyesine ulaştıracağına inanıyoruz."

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Türkiye Finans, Araştırma, Türkiye, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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