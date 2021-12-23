Ideathon Fikir Yarışması için başvurular alınmaya başlandı

İnovatif ürün ve hizmetleriyle öne çıkan Kuveyt Türk'ün toplam 30 bin TL ödüllü Ideathon Fikir Yarışması'na katılmak isteyen üniversite öğrencileri, 13 Ocak 2022'e kadar başvurularını internet üzerinden yapabilecek.

Türkiye'nin öncü katılım finans kuruluşlarından biri olan Kuveyt Türk, üniversiteli öğrencilerin gelişimlerini desteklemek ve geleceğin bankacılığına yönelik gençlerin fikir üretmelerine katkıda bulunmak amacıyla Ideathon Fikir Yarışması düzenliyor. "Sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlamak için ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek adına neler yapabiliriz?" sorusuna yenilikçi ve kapsayıcı çözüm fikirlerinin aranacağı yarışma için başvurular 13 Ocak 2022 tarihine kadar yapılabilecek.

Ideathon Fikir Yarışması'nı, sürdürülebilir bir çevre yaklaşımıyla karbon salınımını azaltacak ve finansal kapsayıcılığı arttıracak inovatif ürün ve hizmetler geliştirilmesine katkı sağlayacak fikirlerin ortaya çıkması için düzenleyen banka, başvurular tamamlandıktan sonra ön değerlendirmeyi 19 Ocak 2021 tarihine kadar yapacak. Kabul edilen adaylara 20 Ocak'ta Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimi verilecek ve 22 Ocak'ta da Ideathon finali gerçekleştirilecek. Yarışma sonucunda birinciye 15 bin TL, ikinciye 9 bin TL, üçüncüye ise 6 bin TL nakit ödülün verileceği Kuveyt Türk Ideathon'da, finale kalan ilk 10 takımın her bir üyesini ise sürpriz hediyeler bekliyor.

Konuyu değerlendiren Kuveyt Türk Strateji ve İnovasyon Grup Müdürü Dr. Selman Ortaköy, "Banka olarak kendimizi tüm paydaşlarımıza değer katan kurumsal sosyal sorumluluk sahibi bir şirket olarak tanımlıyor, faaliyetlerimizden kaynaklı çevresel etkiyi en az düzeyde tutmayı, sürdürülebilirlik yaklaşımımızın ana bileşenleri arasında görüyoruz. Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarımızda da sürdürülebilirlik yaklaşımımızı projelerimizin merkezine yerleştiriyoruz. Sürdürülebilirliği, topluma değer katan ve bu topraklarda kazandığını bu topraklar için faydaya dönüşten bir yaklaşımla ele alıyor, toplumsal ve kültürel değerleri muhafaza etmeyi önemsiyoruz. Tıpkı doğamız ve çevremiz gibi toplumumuzun geçmişten gelen tüm değerlerini sürdürülebilir şekilde gelecek nesillere taşımak için çalışıyoruz. Bu gayeye ulaşmak için gençlerin farklı bakış açılarıyla ve fikirleriyle bankacılığa yeni bir soluk getirebileceğine inanıyoruz. Gençlerin fikirlerini gerçeğe dönüştürebilecekleri yarışmalar düzenlemenin oldukça kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda ikincisini düzenlediğimiz Ideathon Fikir Yarışması gençler için eşsiz bir deneyim olacak. Yenilikçi fikirleriyle finans dünyasına sürdürülebilirlik alanında değer katmak isteyen tüm gençlerimizi Ideathon'a davet ediyoruz" dedi.

Ideathon'a, sınıf ayrımı olmaksızın tüm üniversite öğrencileri başvurabiliyor. Adaylar, toptalent.co/kuveyt-turk-ideathon adresini ziyaret ederek Ideathon Fikir Yarışması'na katılım sağlayabiliyor. - İSTANBUL