İDSO, AKM'de Konser Veriyor

Ekonomi

DenizBank'ın 20 yıldır desteklediği İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sahne alacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, yarın 20.00'de AKM'de başlayacak etkinlikte, Fransız vurmalı çalgılar sanatçısı Adelaide Ferriere'nin solist olarak eşlik edeceği orkestrayı, Endonezyalı şef Adrian Prabava yönetecek.

Ferriere'nin marimba performansı sergileyeceği organizasyonda, Pablo de Sarasate'nin "Carmen Fantezisi", George Gershwin'in "Mavi Rapsodisi" ve Johannes Brahms'ın "Fa Majör Üçüncü Senfonisi Opus 90" seslendirilecek.???????