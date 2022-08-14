Iğdır'da nohut hasadı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Iğdır'da nohut hasadı yapıldı

14.08.2022 11:50
Iğdır'da nohut hasadı yapıldı

Iğdır'ın Tuzluca ilçesi Mollakamer köyünde nohut hasadı yapıldı.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesi Mollakamer köyünde nohut hasadı yapıldı.

Iğdır'da atıl tarım arazilerini tarıma kazandırmak için başlatılan projeler sonuç vermeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan "Bitkisel Üretim alanında Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi, Atıl Tarım Arazilerinin Üretime Kazandırılması" projesi çerçevesinde "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" (TAKEP) destekli yüzde 75 hibeli olarak 2022 yılı nisan ayında nohut tohumu dağıtıldı. Iğdır'ın Tuzluca ilçesi Mollakamer köyünde çiftçiler tarafından ekilen nohutların hasadına başlanıldı. - IĞDIR

YORUMLAR
500
Serdar Ünsal'dan Azertaç temsilcisi Sabir Şahtahtı'ya plaket Serdar Ünsal'dan Azertaç temsilcisi Sabir Şahtahtı'ya plaket 'Tuz Dağı'nın kilinden üniversite laboratuvarında cilt maskesi üretildi 'Tuz Dağı'nın kilinden üniversite laboratuvarında cilt maskesi üretildi
Kaynak: İHA

Tuzluca, Iğdır, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Iğdır'da nohut hasadı yapıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:09 Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorunun cevap şıkları Kenan İmirzalıoğlu'nu güldürdü
01:07 TIR'a çarpan kamyonetteki 3 kişi öldü! Sürücü ehliyetsiz çıktı
01:04 Seda Sayan'ın balayı tatilinde LGBT yürüyüşüne destek olduğu anları paylaştı
00:38 Meteorolojiden sağanak uyarısı! Listede İstanbul dahil birçok şehir var
00:28 Galatasaray'da yeni transfer Abdülkerim'in yenilgi getiren hatası tepkilerin odağında!
00:16 Boşanma aşamasındaki eşini mahallede düzenlenen düğünde başından vurarak katletti
00:13 Adana Demirspor lige fırtına gibi başladı! Sivasspor'u da farklı geçti
00:09 Ali Babacan'dan Devlet Bahçeli'ye yönelik sert ifadeler: Bugüne kadar bu ülkeye bir faydası oldu mu?
23:49 Galatasaray'a beklemediği darbe! Giresunspor evine 3 puanla dönüyor
23:37 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Beyaz Reform' duyurusu: Amacımız doktorun işine daha iyi odaklanması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2022 11:50:53. #1.11#
SON DAKİKA: Iğdır'da nohut hasadı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement