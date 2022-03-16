İhracatın yıldızları ödüllerine kavuştu - Son Dakika
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İhracatın yıldızları ödüllerine kavuştu

16.03.2022 10:24
İhracatın yıldızları ödüllerine kavuştu

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen Sektör Buluşması ve İhracatın Yıldızları Ödül Töreninde konuşan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Mobilya, kağıt ve odun dışı orman ürünleri sektörlerinin kümelendiği sektörümüz...

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen Sektör Buluşması ve İhracatın Yıldızları Ödül Töreninde konuşan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Mobilya, kağıt ve odun dışı orman ürünleri sektörlerinin kümelendiği sektörümüz Türkiye genelinde ihracatında 7 milyar doları geçerken, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğimiz 790 milyon dolar ihracat yapma başarısı gösterdi. Odun dışı orman ürünleri ihracatında Türkiye lideri durumundayız" dedi.

Mobilya, kağıt ve odun dışı orman ürünleri sektörlerinde ihracatın yıldızları ödüllerine kavuştu. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, 2021 yılındaki 790 milyon dolarlık ihracatına en büyük katkıyı sağlayan 20 üyesine 23 ödül vereceği Sektör Buluşması ve İhracatın Yıldızları Ödül Törenini Balçova ilçesindeki otelde gerçekleştirdi. Törende konuşan EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Geçen hafta gazete ilanlarıyla duyurduğumuz 2021 yılı ihracatımızın yıldızı 56 firma 7,8 milyar dolar dövizi ülkemize kazandırdı. Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altındaki birliklerimiz daha fazla ihracatçımızı onurlandırmak adına alt sektörlerini de kapsar şekilde ödül törenleri gerçekleştiriyorlar. Mobilya, kağıt ve odun dışı orman ürünleri sektörlerinin kümelendiği sektörümüz Türkiye genelinde ihracatında 7 milyar doları geçerken, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğimiz 790 milyon dolar ihracat yapma başarısı gösterdi. Odun dışı orman ürünleri ihracatında Türkiye lideri durumundayız" diye konuştu.

Eskinazi, Ege Bölgesindeki mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörlerinin ortalama ihraç fiyatlarının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunun bilgisini de verdi.

Hedef 250 milyar dolar

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı ise 2021 yılında ihracatçıların patlama yaptığını, bundan sonraki ihracat hedefinin Türkiye genelinde 250 milyar dolar olduğunu söyledi. Törende, Prof. Dr. Yaşar Uysal da törende ekonomik güncel gelişmelerle ilgili sunum yaptı. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından, 2018-2022 yılları arasında mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörlerine yaptıkları haberlerle destek veren basın kuruluşlarına da plaket takdimi yapıldı. Törende İHA'ya da plaket verildi. - İZMİR

İhracatın yıldızları ödüllerine kavuştu
İhracatın yıldızları ödüllerine kavuştu
İhracatın yıldızları ödüllerine kavuştu

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Ege İhracatçı Birlikleri, Jak Eskinazi, Türkiye, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İhracatın yıldızları ödüllerine kavuştu - Son Dakika


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